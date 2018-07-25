Навстречу Поднебесной

Новосибирская область стала участницей нового совместного проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор». Помимо местных предпринимателей, региональная площадка примет гостей из десяти субъектов РФ и десяти китайских городов.

Молодежный бизнес-инкубатор — уникальная программа, разработанная для вывода российских товаров на рынок КНР и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. Новосибирская область участвует в проекте впервые.

— Мы рады возможности обсудить с нашими деловыми партнерами перспективы развития бизнеса, познакомить гостей с нашими достижениями, планами на будущее, — сказал Сергей Семка.

Он отметил, что Сибирь, и в частности, Новосибирская область всегда привлекала внимание зарубежных деловых кругов Наш регион расположен на пересечении важнейших транспортных путей, связывающих Европу и Азию, и фактически сформировался как значимый научный, промышленный и транспортный узел.

В свою очередь, руководитель китайской делегации господин Чэнь Яо поблагодарил новосибирских коллег за приглашение и выразил надежду, что в последующих мероприятиях обмен опытом и сотрудничество молодежи наших стран продолжится.

Программа обучения разделена на два этапа — российский и китайский, каждый по 14 дней. Участие в программе бесплатное, возрастной ценз — от 18 до 35 лет. Стадия развития бизнеса каждого участника может быть любая, главное — его намерение выйти на рынок соседней страны.

В российской части обучения признанные эксперты по работе с Китаем посвящают молодых предпринимателей во все тонкости ведения бизнеса с восточными партнерами. Гости из КНР посетят значимые предприятия Новосибирской области. В свою очередь, новосибирские резиденты встретятся в Китае с представителями крупных компаний интересующих их отраслей, познакомятся с инвесторами, представят свои работы.

— Китай — главная экономика мира. Он, безусловно, очень интересен для бизнеса, — поделился с «Советской Сибирью» Павел Симанович, новосибирский участник проекта, основатель платформы для продвижения услуг и товаров Doit. — Поэтому такая программа — прекрасная возможность узнать, что нужно для работы с этой страной.

СПРАВКА

Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области. Федеральными операторами бизнес-инкубатора выступают Китайский молодежный центр международных обменов, Российский союз молодежи, Росмолодежь; региональными операторами — Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, Сибирский государственный университет путей сообщения.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года