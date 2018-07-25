Ещё
Навстречу Поднебесной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Навстречу Поднебесной 

Все новости Новосибирской области 2 часа назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Новосибирская область стала участницей нового совместного проекта «Российско-китайский молодежный бизнес-инкубатор». Помимо местных предпринимателей, региональная площадка примет гостей из десяти субъектов РФ и десяти китайских городов.
Молодежный бизнес-инкубатор — уникальная программа, разработанная для вывода российских товаров на рынок КНР и привлечения китайских инвестиций в российскую экономику. Новосибирская область участвует в проекте впервые.
В понедельник 20 финалистов отборочного тура из Новосибирска и города Чунцин приветствовал Сергей Семка, врио заместителя председателя правительства Новосибирской области.
— Мы рады возможности обсудить с нашими деловыми партнерами перспективы развития бизнеса, познакомить гостей с нашими достижениями, планами на будущее, — сказал Сергей Семка.
Он отметил, что Сибирь, и в частности, Новосибирская область всегда привлекала внимание зарубежных деловых кругов Наш регион расположен на пересечении важнейших транспортных путей, связывающих Европу и Азию, и фактически сформировался как значимый научный, промышленный и транспортный узел.
В свою очередь, руководитель китайской делегации господин Чэнь Яо поблагодарил новосибирских коллег за приглашение и выразил надежду, что в последующих мероприятиях обмен опытом и сотрудничество молодежи наших стран продолжится.
Программа обучения разделена на два этапа — российский и китайский, каждый по 14 дней. Участие в программе бесплатное, возрастной ценз — от 18 до 35 лет. Стадия развития бизнеса каждого участника может быть любая, главное — его намерение выйти на рынок соседней страны.
В российской части обучения признанные эксперты по работе с Китаем посвящают молодых предпринимателей во все тонкости ведения бизнеса с восточными партнерами. Гости из КНР посетят значимые предприятия Новосибирской области. В свою очередь, новосибирские резиденты встретятся в Китае с представителями крупных компаний интересующих их отраслей, познакомятся с инвесторами, представят свои работы.
— Китай — главная экономика мира. Он, безусловно, очень интересен для бизнеса, — поделился с «Советской Сибирью» Павел Симанович, новосибирский участник проекта, основатель платформы для продвижения услуг и товаров Doit. — Поэтому такая программа — прекрасная возможность узнать, что нужно для работы с этой страной.
СПРАВКА
Проект реализуется при поддержке правительства Новосибирской области. Федеральными операторами бизнес-инкубатора выступают Китайский молодежный центр международных обменов, Российский союз молодежи, Росмолодежь; региональными операторами — Клуб бизнес-коммуникаций Front Office, Сибирский государственный университет путей сообщения.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года
Все новости Новосибирской области: последние новости
День работника торговли – какого числа в 2018 году Укрепление берега в районе села Красный Яр включено в заявку на федеральное финансирование Родоначальников Ахтырки нашли в Новосибирской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ14
Убийство телеведущего поразило страну69
США нанесут удар по госдолгу России219
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны125
Шарапову возмутили дороги Крыма75
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение