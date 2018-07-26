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«Звезда» на своём поле выиграла футбольный клуб из Челябинска
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«Звезда» на своём поле выиграла футбольный клуб из Челябинска 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Первая домашняя игра пермского футбольного клуба «Звезда» завершилась победой со счётом 2:1 в пользу пермских футболистов.
26 июля на стадионе «Звезда» прошёл матч второго дивизиона 2-го тура ПФЛ группы «Урал-Поволжье» между командами «Звезда» из Перми и ФК «Челябинск». В этом сезоне по решению руководства на домашние матчи возрождённой пермской футбольной команды был организован бесплатный вход для зрителей, но только со стороны Западной трибуны и на сектора 1-8. Перед матчем на стадионе можно было получить боевой раскрас болельщика, а на входе зрителей встречал огромный белый пушистый медведь — талисман новой команды.
За несколько минут до начала матча зрители увидели шоу-программу. Подопечные Константина Парамонова появились на поле в форме белого цвета. Капитаны команд торжественно подняли трёхцветный флаг, а на стадионе прозвучал гимн России.
Гости из Челябинска создали опасный игровой момент уже на 10 минуте первого тайма. Ошибка вратаря «Звезды», который вышел от ворот навстречу нападающему, могла закончиться голом в наши ворота, но челябинцы не смоги воспользоваться этим моментом. Но их следующая быстрая атака уже завершилась взятием ворот пермяков. На 14-й минуте мяч забил Никита Зырянов, и счёт стал 1:0 в пользу ФК «Челябинск».
Пермские футболисты несколько раз пытались сравнять счёт, но мяч оказался в воротах соперников только под занавес первого тайма. На 43-й минуте гол забил капитан «Звезды» 26-летний полузащитник Евгений Тюкалов.
В начале второго тайма игра преимущественно проходила около ворот гостей, и как результат на 54-й минуте 26-летний полузащитник Андрей Секретов оформил дубль.
Попытки взять ворота противоположной стороны не прекращались до конца второго тайма, однако пермяки выдержали натиск, и матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Звезды».
Напомним, в июне этого года был создан молодёжный футбольный клуб «Звезда», в состав которого вошли только местные спортсмены. Начальником команды стал Валерий Волошин, главным тренером Константин Парамонов, а капитаном команды был выбран Евгений Тюкалов из клуба «Камаз» города Набережные Челны.
Пермская команда дебютировала во втором российском дивизионе ПФЛ. 20 июля, в Тольятти прошёл матч первого тура ПФЛ, в котором футбольный клуб «Лада-Тольятти» обыграл пермскую «Звезду» со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 11 минуте матча.
30 июля в Перми в рамках Кубка России по футболу-2018/19 пройдёт матч 1/128 финала между командами «Звезда» из Перми и командой из Удмуртии «Зенит-Ижевск».
Победитель Кубка сыграет в Лиге Европы УЕФА 2019-2020, а также примет участие в матче за Суперкубок с чемпионом РФ.
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