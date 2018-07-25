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В Челябинске в Парковом микрорайоне пройдет День здоровья
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В Челябинске в Парковом микрорайоне пройдет День здоровья 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На мероприятии челябинцы смогут пройти обследование, проверить давление, протестироваться на ВИЧ-инфекции и получить консультации узких специалистов.
Кроме того, в мероприятии запланированы спортивные состязания, конкурсы и музыкальная программа. Для маленьких гостей предусмотрен мастер-класс по оригами и возможность бесплатно нанести аквагрим.
«Горожане довольно часто из-за отсутствия времени не обращаются за медицинской помощью, пока болезнь не даст о себе знать. Многие заболевания могут долгое время протекать без проявления симптомов. Поэтому заботиться о здоровье необходимо на регулярной основе, а наша задача обратить на это внимание граждан», — рассказал главный внештатный специалист по медпрофилактике Челябинска Дмитрий Прокопьев.
Мероприятие начнется в 16:00 на футбольном поле на улице Александра Шмакова возле 10 дома.
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