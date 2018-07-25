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Медицинский центр площадью почти 1,5 тыс. кв. м построят в Марьино
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Медицинский центр площадью почти 1,5 тыс. кв. м построят в Марьино 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Медицинский центр построят на ул. Братиславская в районе Марьино на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«Строительство нового медицинского центра начинается на ул. Братиславская в районе Марьино в Москве. Инвестор получил разрешение на строительство и выходит на площадку. По адресу: ул. Братиславская, вл. 15, корп. 3 он планирует возвести трехэтажный медицинский центр общей площадью почти 1,5 тыс. кв. м», — приводятся в сообщении слова К. Тимофеева.
Он отметил, что срок действия разрешения на строительство истекает в июле 2019 г. «Земельный участок, где запланировано возведение медцентра, расположен в жилом микрорайоне, рядом также находятся школы, велодром, парки, однако медучреждений немного. В связи с этим, можно предположить, что новый медцентр будет востребован среди жителей района», — уточнил К. Тимофеев.
В пресс-службе пояснили, что участок площадью 0,3 га был реализован городом на торгах для строительства медцентра. Возведением объекта займется индивидуальный предприниматель.
«За шесть месяцев 2018 г. за счет средств инвесторов в столице было введено в эксплуатацию 14 объектов социального назначения. Более 20% из них имеют лечебно-оздоровительный профиль», — добавили в пресс-службе.
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