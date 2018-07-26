«Это как надо зрителя не уважать»: Лолита Милявская выступила в растянутом свитере

Лолиту Милявскую пригласили на мероприятие в честь празднования 15-летия одной из радиостанций, и для выступления на маленьком концерте звезда предпочла удобный домашний образ сценическим нарядам. Ее розовое вязаное платье-кофта смутило почитателей, отметивших, что Лолита, по всей видимости, совсем не уважает своих зрителей, поднимаясь в таком виде на сцену.

Известная певица Лолита Милявская — большая любительница экстравагантных образов, причем звезда способна бросаться из крайностей в крайность. Не успели поклонники отойти от впечатлений от ее прически из прошлого века и яркого макияжа, как Лолита поднялась на сцену как будто бы прямиком с постели. Звезда была приглашена на юбилей одной из радиостанций, и там взошла на помост, чтобы дать концерт перед немногочисленной публикой. И для такого формата мероприятия артиста пренебрегла укладкой и концертным костюмом, исполнив репертуар с растрепанными волосами и в розовом вязаном платье, более напоминавшем растянутый свитер-тунику.

И хотя по снимкам с праздника отчетливо ощущалось, что Лолита была в прекрасном настроении и выступила с душой, немало поклонников искренне огорчилось ее непрезентабельному внешнему виду. Несмотря на интересную модель платья, фанаты отметили, что такой наряд был бы уместен на домашних посиделках или в кругу близких друзей, но никак не на сцене, где ей будут аплодировать благодарные зрители. «На курицу похожа из мультика» «В этом розовом, вязанном платье и с растрепанными волосами Вы выглядите как чудо в перьях» «Боже, это то же надо так зрителя не уважать» «Лола, ну что за наряд? Хоть и во всех ты, душенька, нарядах хороша, но этот выкинь смело!» «Мне кажется, вы перепутали. В такой одежде обычно ходят на пикник, а не выступать. Волосы тоже не очень, их бы расчесать и уложить» «Ну как же. Вы не просто тетка с базара»

Стоит отметить, что и дочь Лолиты Милявской удивляет своим взглядом на уместность тех или иных вещей на определенных мероприятиях. К примеру, на собственный выпускной девушка пришла в брюках, в то время как все выпускницы страны стремились удивить друг друга нарядными платьями.