Голосуй, где удобно: проект «Мобильный избиратель» стартовал в Подмосковье

25 июля 2018 года на территории Московской области стартовал проект «Мобильный избиратель». Впервые жители Московской области могут проголосовать на выборах губернатора по месту своего нахождения — там, где им удобно.

Найти избирательный участок для голосования можно с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте Избирательной комиссии Московской области. На ресурсе можно выбрать самостоятельно наиболее удобный избирательный участок и подать заявление о голосовании по месту нахождения.

Также найти наиболее удобный участок для голосования можно через портал «Госуслуги» или обратившись в ближайшую территориальную избирательную комиссию региона (106 пунктов приема заявлений) или многофункциональный центр (МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг (385 отделений). С 29 августа подать заявление можно и в любой участковой избирательной комиссии Московской области (более 4200 УИК).

Заявление подается лично, при себе необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий с постоянной регистрацией на территории Московской области.

Прием заявлений завершится 5 сентября 2018 года. Заявление можно подать только один раз.

После подачи заявления 9 сентября нужно прийти на выбранный избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получить избирательный бюллетень, дополнительных документов не требуется. Подробную информацию о местах, где можно написать заявление можно получить на сайте областного избиркома или позвонив по единому номеру горячей линии 8-800-550-83-81.