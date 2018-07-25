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Названа неожиданная причина подорожания услуг ЖКХ
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Названа неожиданная причина подорожания услуг ЖКХ 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Минстрой обнародовал требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. Установка дополнительного оборудования в соответствии с новыми правилами может обернуться новой строкой в квитанциях для жителей.
Согласно опубликованному документу, в подъездах установят дополнительное оборудование в целях безопасности. Жильцы, в свою очередь, будут вынуждены заплатить и за него, и за его установку, передает Ura.ru.
По замыслу инициаторов проекта, специальное оснащение призвано защитить дом не только от террористов. Помимо этого, нововведение станет отличной мерой для сохранения подъезда, лифта и иных нежилых зон многоквартирного дома. Дело в том, что с помощью установленной системы можно будет противостоять вандалам или ворам.
Эксперты отметили, что оплата средств защиты дома собственниками жилья — это стандартная общемировая практика. «В любых странах мира защита собственного жилища всегда возлагается на его собственника, поэтому ничего удивительного в том, что и в России пошли по такому пути, нет», — убеждены специалисты. Компетентные органы, в свою очередь, дают лишь рекомендации и устанавливают минимальные требования к их исполнению.
Известно, что некоторые пункты документа уже давно выполняются. Так, к примеру, ограничивается доступ в подвалы, технические подполья и на чердаки.
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