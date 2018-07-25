Названа неожиданная причина подорожания услуг ЖКХ

Минстрой обнародовал требования к антитеррористической защите многоквартирных домов. Установка дополнительного оборудования в соответствии с новыми правилами может обернуться новой строкой в квитанциях для жителей.

Согласно опубликованному документу, в подъездах установят дополнительное оборудование в целях безопасности. Жильцы, в свою очередь, будут вынуждены заплатить и за него, и за его установку, передает Ura.ru.

По замыслу инициаторов проекта, специальное оснащение призвано защитить дом не только от террористов. Помимо этого, нововведение станет отличной мерой для сохранения подъезда, лифта и иных нежилых зон многоквартирного дома. Дело в том, что с помощью установленной системы можно будет противостоять вандалам или ворам.

Эксперты отметили, что оплата средств защиты дома собственниками жилья — это стандартная общемировая практика. «В любых странах мира защита собственного жилища всегда возлагается на его собственника, поэтому ничего удивительного в том, что и в России пошли по такому пути, нет», — убеждены специалисты. Компетентные органы, в свою очередь, дают лишь рекомендации и устанавливают минимальные требования к их исполнению.

Известно, что некоторые пункты документа уже давно выполняются. Так, к примеру, ограничивается доступ в подвалы, технические подполья и на чердаки.