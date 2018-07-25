В Ростовской области снизился уровень безработицы

По состоянию на январь-июнь 2018 года уровень безработицы в Ростовской области составил 5,2% от численности рабочей силы. Это следует из данных Росстата . Таким образом, этот показатель незначительно, но снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда уровень безработицы составлял 5,7%.

По данным регионального правительства, около 80% (60 тыс. человек) обратившихся в службу занятости с начала года смогли найти работу. Кроме того, с начала года в Ростовской области прошли 803 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в них приняли участие более 15 тыс. человек.

Также с января по июнь 2018 года, по данным правительства Ростовской области, на профессиональное обучение направлено 3 953 безработных гражданина, 302 женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 105 пенсионеров, и 42 сотрудника, которые находятся под риском увольнения.