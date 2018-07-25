Ещё
В Ростовской области снизился уровень безработицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области снизился уровень безработицы 

Деловое сообщество 27 минут назад
По состоянию на январь-июнь 2018 года уровень безработицы в Ростовской области составил 5,2% от численности рабочей силы. Это следует из данных Росстата. Таким образом, этот показатель незначительно, но снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда уровень безработицы составлял 5,7%.
По данным регионального правительства, около 80% (60 тыс. человек) обратившихся в службу занятости с начала года смогли найти работу. Кроме того, с начала года в Ростовской области прошли 803 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в них приняли участие более 15 тыс. человек.
Также с января по июнь 2018 года, по данным правительства Ростовской области, на профессиональное обучение направлено 3 953 безработных гражданина, 302 женщины в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, 105 пенсионеров, и 42 сотрудника, которые находятся под риском увольнения.
Деловое сообщество: последние новости
Мошенники требовали закрыть клинику в Таганроге от имени «Росздравнадзора» Рынок с Рабочего городка в Ростове сменил уже два места Спаси и переведи: появилась совместная благотворительная платформа Сбербанк и VISA
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США188
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас14
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение