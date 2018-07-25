Терпение и труд. Где будут работать вчерашние пенсионеры после реформы

Объявленная правительством пенсионная реформа была крайне болезненно воспринята обществом не только потому, что ее проект был предложен «без объявления войны» — неожиданно, без должного общественного обсуждения и под шумок чемпионата мира по футболу.

Главная проблема пенсионной реформы заключается в том, что она не сводится к простой бухгалтерской операции и не определяется исключительно демографическими факторами. Она включает в себя целый клубок сопутствующих экономических и социальных проблем, которые толком не были изучены.

Пенсионная реформа не может обсуждаться отдельно от проблем рынка труда, профессионального переобучения, здравоохранения и даже детских садов. Приводимые в поддержку реформы расчеты исходят из того, что людям просто придется работать на несколько лет дольше, получая за это впоследствии более высокую пенсию. Но если бы действительно было очевидно, что весь выбор сводится именно к этому — вполне возможно, пенсионная реформа не была бы воспринята так болезненно.

Граждан в проекте пенсионной реформы пугают риски того, что перед выходом на пенсию они окажутся в ситуации, когда не смогут ни получать пенсию, ни полноценно работать, лишившись всякой материальной самостоятельности.

Крайне важно, чтобы увеличение пенсионного возраста сопровождалось мерами, которые обеспечили бы востребованность пожилых работников на рынке труда. Именно поэтому целенаправленное развитие профессионального переобучения для пожилых работников должно стать одной из важных компонент предлагаемой пенсионной реформы.

Хорошая новость заключается в том, что глобальные технологические изменения постепенно уменьшают физические преимущества молодых работников. Это дает возрастным гражданам шанс найти свое место под солнцем. Задача государства состоит в том, чтобы позволить им такой возможностью воспользоваться.

Страх остаться за бортом

Невозможность полноценно работать в предпенсионном возрасте может быть связана как с проблемами со здоровьем, так и с невостребованностью на рынке труда. Проблемы с системой здравоохранения, которая приводит к тому, что существенная часть населения в предпенсионном возрасте теряет трудоспособность ­ — это тема отдельной и очень важной дискуссии. Однако востребованность на рынке труда является не менее важной проблемой.

Полноценное включение пожилого поколения в экономку важно не только в рамках пенсионной системы, но и в целом в контексте развития экономики. В ситуации, когда по демографическим причинам работоспособное население России сокращается, обеспечить хоть какой-то экономический рост можно либо резким увеличением производительности труда, о котором говорят уже много лет, либо привлечением на рынок новых групп трудящихся.

Но против таких сценариев играет множество факторов. Например, масштабные технологические изменения, происходящие во всем мире. В недавно опубликованном докладе Глобального института McKinsey (MGI) говорится о том, каким образом автоматизация и цифровизация будут влиять на рынок труда на горизонте до 2030 года. Хоть эти оценки основаны на данных по развитым экономикам ( США и 14 европейских стран), России от глобальных трендов также не скрыться. Так что даже если изменения у нас в стране и будут происходить несколько медленнее, то их направление однозначно будет таким же, как и у развитых государств.

Технологический прогресс приводит к тому, что запросы на рынке труда меняются гораздо быстрее, чем раньше. Из-за этого ломается привычная модель, по которой люди сначала учатся в школе, потом получают образование по определенной профессии, а потом работают по этой специальности всю оставшуюся трудовую жизнь.

Работникам всем возрастов придется привыкнуть к постоянному переобучению, приобретению новых навыков и «апгрейду» уже имеющихся. В такой ситуации различия между работниками разного возраста во многом стирается.

Стандартный аргумент против пожилых работников о том, что их знания и умения не соответствуют потребностям рынка, оказывается применим и к куда более молодым сотрудникам. И тем, и другим, потребуется помощь программ по профессиональной переподготовке, и именно развитие таких сервисов должны обсуждаться в одной связке с пенсионной реформой.

Вакансии для пенсионеров

Еще более важным моментом является изменение относительного спроса на различные навыки. Сейчас наиболее распространенными являются работы, где требуются физические усилия и ручной труд, то есть именно те навыки, в которых у молодых имеются объективные преимущество перед пожилыми работниками.

Однако именно в этих областях будет происходить одно из самых больших сокращений спроса. По оценкам MGI, доля человеко-часов в такого рода работах сократится на 14%. Подобные изменения являются продолжением тренда, начавшегося уже более сотни лет назад и имевшего очень важные социальные последствия. По сравнению с аграрными обществами конца XVIII века, относительная важность для экономики молодых и здоровых мужчин существенно снизилась как по сравнению с пожилыми мужчинами, так и с женщинами.

В свою очередь, рост спроса будет наиболее заметным в областях, где требуются технологические знания и умения — начиная от базовых цифровых навыков, заканчивая продвинутым программированием. В этой области ожидается рост спроса на 55%.

У нас эти навыки ассоциируются прежде всего с молодыми работниками, но это является лишь отражением существующей системы обучения. И если для того, чтобы стать высококлассным программистом, действительно надо обучаться много лет начиная со школьной скамьи, то для работы тестировщиком программного обеспечения, по отладке стандартных бухгалтерских программ или поддержке уже созданного вебсайта достаточно прохождения профессиональных курсов, вполне доступных всем возрастам.

При этом в российских реалиях обучение работников технологическим навыкам дает возможность облегчить и еще одну проблему — крайне неравномерное географическое развитие страны. Многие из работ в этой сфере могут выполняться удаленно, что дает возможность жителям не вполне благополучных регионов и населенных пунктов находить работу, предоставляя услуги фирмам и клиентам из более динамично развивающихся мест.

Система вузовской подготовки в России гораздо более развита и адаптивна, чем система профессионального обучения и, в особенности, переобучения. Существующие профессиональные курсы направлены, прежде всего, на молодежь, что в гораздо большей степени отражает эйджизм, чем реальные преимущества молодого поколения в освоении необходимых навыков. На это накладывается и отсутствие социальной нормы постоянного обучения и переобучения. Сама идея пойти на профессиональные курсы у многих пожилых людей вызывает психологическое отторжение. Но, как и другие стереотипы, подобные нормы можно изменить за счет продуманных широкомасштабных кампаний.

Еще одним направлением, где прогнозируется существенный рост занятости и где возрастные работники смогут найти себе применение, являются области, требующие эмоциональных и социальных навыков. Спрос на работы в таких сферах деятельности как образование, здравоохранение, продажи прогнозируется на уровне 24%. И в этих областях, опять же, у молодого поколения нет явного преимущества перед более пожилыми. Здесь и те, и другие могут получить необходимые навыки на профессиональных курсах.

Спрос на услуги по уходу за маленькими детьми также может оказаться весьма существенным. Одним из последствий увеличения пенсионного возраста будет то, что многие бабушки и дедушки, желающие уйти на пенсию для ухода за внуками, уже не смогут себе этого позволить.

Эта проблема может быть решена либо более поздним деторождением, либо уходом матерей с рынка труда, либо ростом сектора услуг по уходу за маленькими детьми (будь то государственные ясли-садики или частные няни). В интересах экономического развития наиболее предпочтительным является именно последний вариант. Но он потребует существенного увеличения занятости в этой сфере, в том числе, за счет возрастных работников.