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Подробности страшной смерти актера из сериала «Счастливы вместе»
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Подробности страшной смерти актера из сериала «Счастливы вместе» 

Дни.ру 26 минут назад
Фото: Дни.ру
Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков перед смертью три недели пролежал в больнице. Друзья уверены, что в гибели артиста виноваты медики.
"Саня! …ну в шоке…что же так …кто виноват…ты прямо с карабля на бал…не говтовясь…слов нет…Господи упокой душу новоприставленного раба Божьего Александра — прости ему приграшения вольные или не вольные — и даруй Царствие Небесное! Прости за все! Соболезную друзьям близки и конечно маме", — написал в Facebook актер Роман Печерский, приятель Исакова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Прим.ред.).
По словам Печерского, актер три недели лежал в больнице. «Наши доблестные врачи не смогли установить диагноз — и только после оттека легких выявить причину — двухсторонняя пневмония — вчера он еще шутил, приехала мама — были друзья рядом обсуждали планы на отдых — утром его уже не стало — сердце уже не справилось!» — раскрыл страшные подробности артист.
Друг уверен, что в смерти Исакова виноваты именно медики. «Один вопрос — к врачам -дипломы куплены?!?!» — возмутился Печерский.
Как писали Dni.Ru, актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из московских больниц. Артисту было 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Прощание с артистом состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в 11:30, передает «360».
Александр Исаков получил известность после выхода на экраны сериалов «Счастливы вместе», «Атлантида», «Дежурный ангел» и «Холостяки». Он играл эпизодические, но очень яркие роли. Кроме того Исаков работал в Государственном театре киноактера, в течение 15 лет он выходил на сцену.
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