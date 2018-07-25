Подробности страшной смерти актера из сериала «Счастливы вместе»

Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Исаков перед смертью три недели пролежал в больнице. Друзья уверены, что в гибели артиста виноваты медики.

"Саня! …ну в шоке…что же так …кто виноват…ты прямо с карабля на бал…не говтовясь…слов нет…Господи упокой душу новоприставленного раба Божьего Александра — прости ему приграшения вольные или не вольные — и даруй Царствие Небесное! Прости за все! Соболезную друзьям близки и конечно маме", — написал в Facebook актер Роман Печерский , приятель Исакова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Прим.ред.).

По словам Печерского, актер три недели лежал в больнице. «Наши доблестные врачи не смогли установить диагноз — и только после оттека легких выявить причину — двухсторонняя пневмония — вчера он еще шутил, приехала мама — были друзья рядом обсуждали планы на отдых — утром его уже не стало — сердце уже не справилось!» — раскрыл страшные подробности артист.

Друг уверен, что в смерти Исакова виноваты именно медики. «Один вопрос — к врачам -дипломы куплены?!?!» — возмутился Печерский.

Как писали Dni.Ru , актер Александр Исаков скончался 23 июля в одной из московских больниц. Артисту было 39 лет. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.

Прощание с артистом состоится 26 июля в крематории на Митинском кладбище Москвы . Начало траурной церемонии в 11:30, передает «360».

Александр Исаков получил известность после выхода на экраны сериалов «Счастливы вместе», «Атлантида», «Дежурный ангел» и «Холостяки». Он играл эпизодические, но очень яркие роли. Кроме того Исаков работал в Государственном театре киноактера, в течение 15 лет он выходил на сцену.