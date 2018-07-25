В Челябинске скончалась экс-управляющая отделением Центробанка

Банковская сфера Южного Урала провожает в последний путь Ольгу Грачеву , до мая 2018 года — управляющую областным отделением Центробанка . 23 июля, после продолжительной болезни, Ольга Михайловна скончалась на 64 году жизни.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе отделения ЦБ РФ, Ольга Грачева всю трудовую жизнь, более 40 лет, проработала в структуре государственного банка. Начинала экономистом в отделении Госбанка в Златоусте , в 2014 году возглавила областное отделение Центробанка. Награждена почетной грамотой банка, значками «Отличник Госбанка СССР» и «За безупречную службу в Банке России».

«Для коллектива челябинского отделения Ольга Михайловна останется в памяти как профессионал своего дела, мудрый руководитель, талантливый оратор, отзывчивый и чуткий человек, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и профессионального сообщества. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Добавим, по данным источника «ФедералПресс» в одном из коммерческих банков Южного Урала, Ольга Михайловна два месяца назад оставила свой пост именно из-за тяжелой болезни. Сегодня и.о. управляющего отделения Банка России является Олег Молев.

По неофициальным данным, похороны Ольги Грачевой пройдут сегодня, 25 июля. Редакция «ФедералПресс» выражает соболезнования ее родным и близким.

фото: пресс-служба Челябинского отделения ЦБ РФ