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В Ставрополе закрыли детский центр, фитнес-клуб и студию автотюнинга
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В Ставрополе закрыли детский центр, фитнес-клуб и студию автотюнинга 

АиФ Ставрополье 26 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Детский центр, фитнес-клуб и студию автомобильного тюнинга закрыли в Ставрополе по решению суда, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе прокуратуры Промышленного района.
Организации находились на Доваторцев, 62в. Предприниматель не получал разрешения на ввод здания в эксплуатацию, и об этом узнали сотрудники прокуратуры во время рейда. Поскольку никто не мог гарантировать безопасность посетителей и клиентов, прокурор ходатайствовал временно приостановить работу организаций в потенциально опасном здании, пока предприниматель не оформит разрешительные документы.
Судебные разбирательства тянулись с апреля, поскольку предприниматель подавал на апелляцию. Наконец, прокуратура выиграла суд, и с 24 июля спорное здание закрыли, а вместе с ним — детский развлекательный центр, фитнес-клуб и студию автомобильного тюнинга.
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