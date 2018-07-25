Правительство внесло в Госдуму законопроект о смягчении требований к экспортерам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства экспортерами и импортерами. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Поправки предусматривают отмену штрафов за просрочку репатриации валютной экспортной выручки в течение 30 дней, а также снижение самих штрафов до 5-30%. Также предлагается снизить штраф для импортеров — до 3-5%.

«Цель законопроекта — смягчить административную нагрузку на российских экспортеров и импортеров при внешнеторговой деятельности», — сказано в документе.

Отмечается, что в настоящее время экспортеры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счет в уполномоченном банке.