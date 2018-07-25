Ответственность за нарушение валютного законодательства снизят

Госдуму внесен законопроект о либерализации административной ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщается на сайте кабмина.

Законопроектом предусматривается снижение административных штрафов за невыполнение резидентом в течение 30 календарных дней после окончания срока, установленного внешнеторговым договором, обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями такого договора, а также за невыполнение резидентом обязанности по получению денежных средств на свои банковские счета в уполномоченных банках в соответствии с условиями договора займа, в установленный таким договором срок.

В настоящее время российские экспортёры подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки на счёт в уполномоченном банке.