Киберпанк по-русски: России дали шесть лет

США для отражения внешних угроз существует специальное Киберкомандование. В России , по словам военного эксперта Игоря Коротченко, «осознание киберугроз пришло в начале нулевых годов, после чего были созданы советующие подразделения по борьбе с такими угрозами в системе ФСБ МВД России ».

«Позднее подключилось и Министерство обороны . В настоящее время создана достаточно эффективная, совершенствующая и развивающаяся система борьбы с киберугрозами и кибератаками. Главной структурой здесь является ФСБ, но другие силовые структуры в своем сегменте решают подобного рода задачи», — заявил Коротченко.

Заявление эксперта прозвучало на фоне публикации Wall Street Journal . Газета сообщила, что хакеры, якобы связанные с Россией, смогли получить доступ к сетям энергетической инфраструктуры США. К скандальной истории с вмешательством в президентские выборы в США добавился новый сюжет. Киберпротивостояние двух стран выходит на новый виток.

Кибервойны ведутся тайно

Поскольку международные кибервойны ведутся тайно и никто из воюющих сторон не признается в организации атак, то анализировать такие конфликты довольно сложно. Однако, оборотной стороной международных кибервойн является обеспечение внутренней безопасности информационных систем и инфраструктуры.

Global Look Press/Klaus Ohlenschläger

В 2016 году была принята новая «Доктрина информационной безопасности», в которой значительное место уделено киберугрозам. Пункт 16, в частности, гласит: «Состояние информационной безопасности в области государственной и общественной безопасности характеризуется постоянным повышением сложности, увеличением масштабов и ростом скоординированности компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры, усилением разведывательной деятельности иностранных государств в отношении Российской Федерации, а также нарастанием угроз применения информационных технологий в целях нанесения ущерба суверенитету, территориальной целостности, политической и социальной стабильности Российской Федерации».

Во что может вылиться кибератака

Совсем необязательно представлять, во что может вылиться кибератака на инфраструктуры — достаточно обратиться к четвёртой части «Крепкого орешка», где подобная ситуация стала центральной темой картины. По сюжету группа кибертеррористов нанимает нескольких хакеров создать специальные программы для взлома защищённой информации. После выполнения заказов работников ликвидируют, чтобы тем самым замести следы. Одному из них удаётся спастись благодаря вмешательству главного героя, после чего новоиспечённый дуэт решает помешать преступникам.

Сложив элементы пазла, выживший хакер понимает, что террористы собираются реализовать идею об «Обрушении» — кибератаке, направленной на национальную инфраструктуру, которая в свою очередь связана с компьютерными системами. «Плохим парням» удаётся получить доступ к системе управления дорожным движением и создать аварийную ситуацию во всех правительственных зданиях.

20th Century Fox Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Чуть позже они намереваются сокрушить энергосистему США: для этого террористы проникают на энергостанцию в Западной Вирджинии. Осуществить задуманное с первого раза не удаётся, но киберпреступники решают взломать систему распределения природного газа и перенаправить его на объект. Это приводит к взрыву станции, в результате которого большая часть восточного побережья США и Канады остаются без света.

Герои выясняют, что главная цель преступной организации — резервное хранилище данных АНБ . Именно сюда в случае террористической атаки на правительственные здания стекается вся финансовая информация США. Автором этой системы оказался главарь кибертеррористов, который ранее занимал должность специалиста по безопасности для Министерства обороны США . Он пытался предупредить начальство о критических уязвимостях системы, но его неортодоксальная демонстрация в итоге привела к его увольнению.

Не будем пересказывать весь сюжет фильма, но идея и так понятна — современные кибератаки могут наносить масштабный ущерб городам и странам. Необходимость обеспечения безопасности в этой сфере не вызывает сомнений. Но в России существует опасность слишком увлечься вопросами безопасности в ущерб развитию.

20th Century Fox Кадр из фильма «Крепкий орешек 4.0»

Планы на будущее

Ознакомимся с некоторыми положениями правительственной программы «Цифровая экономика Российской федерации», в которой более подробно раскрываются планы по созданию инфраструктуры, устойчивой к внешним угрозам. Например, доля внутреннего сетевого трафика российского сегмента сети Интернет, маршрутизируемая через иностранные серверы, в 2018 году составляет 50%, следует из программы. К 2024 году этот показатель планируется довести до 10%.

Вот еще любопытные планы на будущее. Стоимостная доля закупаемого государственными органами власти и госкомпаниями компьютерного, серверного и телекоммуникационного оборудования иностранного производства в настоящее время составляет 94%. Напомним, что резонансный «закон Яровой» уже вступил в силу и обязывает операторов связи хранить данные пользователей и цифровой контент на оборудовании российского производства. Но пока отечественные производители не предложили необходимое сертифицированное оборудование для выполнения этого пункта закона.

Согласно планам правительства, к 2024 году предполагается снизить долю иностранного оборудования до 50%. Это довольно амбициозная задача, но не факт, что российским производителям удастся уложиться в отведенные программой цифровизации сроки.

Global Look Press/Robert Schlesinger

Не менее амбициозные цели поставлены перед российским производителями «софта». В программе указано, что доля закупаемого органами власти и госкомпаниями иностранного программного обеспечения сейчас составляет 50%. К 2024 году этот показатель должен составлять 10%.

Реалистичность таких планов также вызывает сомнения. Современный ИТ-бизнес является трансграничным и понятие «отечественный» носит условный характер. В создании ИТ-продуктов принимают участие, на условиях аутсорсинга, фирмы из разных стран. Затем компания-заказчик осуществляет «сборку» проекта и вывод продукта на рынок.

Чтобы «мозги» перестали утекать

Лидером ИТ-аутсорсинга в мире остается Индия . В программах, которые мы считаем «американскими», большая доля труда индийских программистов. Если поставить перед российской ИТ-индустрией задачу производить «софт» только усилиями отечественных программистов, то она заведомо невыполнима. Конкуренция с американскими корпорациями, использующими интеллектуальные ресурсы всего мира, будет неравной и проигрышной. Даже предусмотренные программой цифровизации меры по подготовке соотвествующих кадров не позволят создать эффективную, закрытую от внешнего мира «цифровую крепость». Из России продолжается «утечка мозгов», а США всегда отличались умением покупать «мозги». Чтобы «мозги» перестали утекать, придется сделать программистов невыездными.

Global Look Press/DanitaDelimont.com Сейчас такой сценарий кажется умозрительным, но логика закрытия информационного пространства от внешнего мира с его «угрозами» и «вызовами» неумолима. Так, в программе цифровизации экономики страны предусмотрен постепенный отказ от зарубежных платежных систем. В текущем году доля хозяйствующих субъектов, использующих национальную платежную систему, составляет 25%. В основном, это учреждения бюджетной сферы. К 2024 году доля использования национальной платежной системы должна возрасти до 90%.

Отдельный предмет государственной заботы — повышение цифровой грамотности россиян. Сейчас, согласно программе правительства, доля граждан, «повысивших грамотность в сфере информационной безопасности, медиапотребления и использования интернет-сервисов» составляет всего 10%. Но к 2024 году этот показатель должен вырасти до 50%.

Цифровая грамотность действительно пригодится, поскольку вскоре появятся «индивидуальные профили компетенций граждан и траекторий их развития, включающих запись их учебной и трудовой деятельности и результатов». Формат таких профилей должен быть протестирован уже к IV кварталу 2019 года. К тому же сроку будет «определен и нормативно закреплен открытый формат индивидуальных профилей компетенций граждан и траекторий их развития». Уйдут в прошлое трудовые книжки, а информация о трудовой деятельности станет прозрачной.

Темпы цифровизации, заложенные в правительственной программе, впечатляют амбициозностью. В 2024 году доля домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ в Интернет, должна составить 97%, а во всех крупных городах (миллион человек и более) появится устойчивое покрытие 5G и выше. Иными словами, Россию через шесть лет планируется почти полностью «цифровизировать».