В Свердловской области начал работу первый Библиобус — современный мобильный комплекс библиотечного обслуживания

Торжественная церемония вручения автомобиля состоялась в Ирбите

Библиобус соответствует всем современным требованиям, по сути, это мобильный офис, предоставляющий доступ к порталу Госуслуг, а также оснащенный ноутбуками с клавиатурой Брайля. Кроме того, Библиобус оборудован сдвижным тентом и мощным генератором. На приобретение комплекса информационно-библиотечного обслуживания при формировании муниципального бюджета было заложено четыре миллиона рублей.

На сегодняшний день в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, библиотеки есть только в 35 из них. Теперь в 68 территорий, не имеющих стационарной библиотеки, раз в месяц будет приезжать Библиобус. На данный момент его книжный фонд составляет 500 изданий. В день презентации мобильного комплекса Ирбитской централизованной библиотечной системе директором Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского были переданы книги уральских писателей, которые также пополнят фонд Библиобуса.

Свердловской области идет планомерная работа по развитию библиотечной сети, повышению информатизации этих учреждений культуры, чтобы привлечь читателей проводятся различные акции по популяризации чтения, организована межведомственная работа регионального Минкультуры Минобразования и департамента молодежной политики.