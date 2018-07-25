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В Свердловской области начал работу первый Библиобус — современный мобильный комплекс библиотечного обслуживания
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В Свердловской области начал работу первый Библиобус — современный мобильный комплекс библиотечного обслуживания 

Информационный портал Свердловской области 19 минут назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Торжественная церемония вручения автомобиля состоялась в Ирбите.
Библиобус соответствует всем современным требованиям, по сути, это мобильный офис, предоставляющий доступ к порталу Госуслуг, а также оснащенный ноутбуками с клавиатурой Брайля. Кроме того, Библиобус оборудован сдвижным тентом и мощным генератором. На приобретение комплекса информационно-библиотечного обслуживания при формировании муниципального бюджета было заложено четыре миллиона рублей.
На сегодняшний день в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, библиотеки есть только в 35 из них. Теперь в 68 территорий, не имеющих стационарной библиотеки, раз в месяц будет приезжать Библиобус. На данный момент его книжный фонд составляет 500 изданий. В день презентации мобильного комплекса Ирбитской централизованной библиотечной системе директором Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского были переданы книги уральских писателей, которые также пополнят фонд Библиобуса.
В Свердловской области идет планомерная работа по развитию библиотечной сети, повышению информатизации этих учреждений культуры, чтобы привлечь читателей проводятся различные акции по популяризации чтения, организована межведомственная работа регионального Минкультуры, Минобразования и департамента молодежной политики.
Напомним, что в 2017 году Свердловская область вошла в ТОП-20 самых читающих регионов России, став финалистом всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Кроме того, одним из результатов работы по популяризации чтения стали итоги акции «Библионочь», в ходе которой в этом году в библиотеки записались более трех тысяч человек. Площадками акции стали 558 библиотек в 87 муниципалитетах региона, в общей сложности было проведено 2739 мероприятий, которые посетили свыше 30 тысяч человек.
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