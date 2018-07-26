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Вице-мэр Омска попал под уголовное преследование
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Вице-мэр Омска попал под уголовное преследование 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Накануне в отношении омского вице-мэра Богдана Масана возбудили уголовное дело. При этом оно не связано с его нынешней деятельностью, а скорее с тем временем, когда он занимал пост министра строительства Омской области. Как сообщает портал «ОмскЗдесь», чиновнику вменяют злоупотребление служебными полномочиями во время проведения реконструкции «Саламандра» три года назад.
Кроме того под уголовное преследование попали бывший заместитель главы Минстроя Евгений Скрудзин и замдиректор «Омскоблстройзаказчика» Ольга Хорзова. Следователи полагают, что чиновники действуя по предварительному сговору, неправомерно перечислили средства из бюджета в ООО «СтройИнвестКомплект». В итоге бюджет региона был нанесен ущерб более 14 млн рублей. Ранее по эпизоду с «Саламандрой» правоохранительные службы возбудили уголовное дело против вице-губернатора Омской области Станислава Гребенщикова.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин.
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