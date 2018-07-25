В музее-заповеднике «Царицыно» обновили систему навигации

В музее-заповеднике «Царицыно» на юге столицы установили более 500 указателей, табличек, стендов и карт на русском, английском и китайском языках. Об этом сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы.

Часть табличек снабжена QR-кодами, при помощи которых можно подключиться к аудиогиду.

"На разработку новой системы навигации ушло около года. Мы привлекали как внутренних, так и сторонних экспертов. Прежние носители морально устарели. Информация на них была представлена только на русском языке, что создавало существенные неудобства иностранным гостям. Сейчас количество указателей увеличилось в несколько раз, у всех носителей единый лаконичный дизайн. Кроме того, появились новые форматы, в том числе более 20 малых карт — стендов вытянутой формы, которые мы ставим на развилках тропинок и аллей", — сообщила директор заповедника Елизавета Фокина

Также в парке появились зеркальные киоски, обшитые панелями, отражающими окружающий пейзаж, и два автомата с кормом для белок и уток.

Ранее сообщалось, что специалисты реставрируют храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» с колокольней XVIII века в Царицыне. Работы планируется завершить в 2019 году. Рабочие уже очистили фасады храма от пыли и грязи, укрепили кладку здания, устранили трещины и восстановили позолоту на куполе и кресте колокольни.