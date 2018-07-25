Московские хирурги провели уникальную операцию на сердце 20-летней калужанки 

Врачи Московской городской клинической больницы имени Буянова спасли 20-летнюю калужанку с редким видом аритмии, впервые прооперировав взрослого пациента с такой опасной патологией. Ранее подобные операции делались только в детском возрасте. Фото aif.ru Как сообщает газета «Аргументы и Факты», первые приступы аритмии у Яны начались, когда ей было 12 лет. Пульс был хаотичный, с паузами и иногда достигал 280 ударов в минуту, в минуты волнения ребенок терял сознание. Тогда калужские медики и диагностировали наследственное заболевание, связанное с нарушением сердечного ритма. С таким диагнозом могли помочь только в Москве. Чтобы спасти девочку, в 2014 году ей имплантировали миниатюрный кардиодефибриллятор. Он автоматически фиксировал очередной приступ и в определенный момент производил разряд, практически заново заводя остановившееся сердце. Когда Яне исполнилось 20 лет, врачи Городской клинической больницы имени Буянова предложили сделать сложную операцию — видеоассистированную симпатэктомию. Ее провел доктор медицинских наук Сергей Термосесов, тот самый хирург, который в 2014 году имплантировал девушке кардидефибриллятор. На этот раз пришлось делать еще более ювелирную работу — добираться с помощью миниатюрных инструментов до нервных узлов симпатической нервной системы (ганглий) и блокировать их. Это вмешательство позволяет предотвратить до 85-90% аритмических эпизодов, говорит Сергей Термосесов. «Изначально симпатэктомия была разработана для лечения совершенно другой патологии, а применительно к лечению аритмий — только в детском возрасте. Поэтому эта операция взрослому человеку выполнена действительно в первый раз. Ранее такие операции были более травматичными. Здесь применена торакоскопическая технология, когда через три маленьких прокола удаётся выполнить то, что раньше требовало больших разрезов», — добавил главный врач больницы имени Буянова Александр Саликов. Девушку выписали из больницы на пятые сутки, восстановительный период протекает без осложнений. На прошлой неделе Яна Головинкина приехала в Москву из Калуги на очередную диагностику. Врачи провели комплексное обследование и убедились, что все идет по плану — ни одного приступа аритмии после операции, проведенной 27 июня, у Яны не было.