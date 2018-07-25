В Госдуме предложили ввести в Уголовный кодекс статью о пытках 

Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») предложил дополнить Уголовный кодекс статьей «Пытки» после инцидента с избиением заключенного в колонии в Ярославле. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Сама ситуация в ярославской колонии возмутительна. Заключенные, хоть и совершили проступки или преступления, но они люди, они не заслуживают, чтобы их избивали, подвергали опасности их жизнь и здоровье. Я думаю, что выход один — надо в Уголовный кодекс вводить статью «Пытки», — сказал М. Емельянов.
Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством подобные нарушения рассматриваются по статье о превышении должностных полномочий.
«Но степень тяжести разная, здесь не просто превышение (должностных полномочий — прим. Агентства «Москва»), это пытки, поэтому такая статья должна появиться в УК», — добавил депутат.
По его словам, преступления по предлагаемой статье должны относиться к категории тяжких и предусматривать лишение свободы.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал с видеозаписью об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Позже СМИ сообщали, что его адвокат Ирина Бирюкова сообщила об угрозах в свой адрес, покинула Россию и обратилась в официальные органы власти за защитой для себя и своей семьи.