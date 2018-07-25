Ещё
В Госдуме предложили ввести в Уголовный кодекс статью о пытках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Госдуме предложили ввести в Уголовный кодекс статью о пытках 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Первый заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») предложил дополнить Уголовный кодекс статьей «Пытки» после инцидента с избиением заключенного в колонии в Ярославле. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Сама ситуация в ярославской колонии возмутительна. Заключенные, хоть и совершили проступки или преступления, но они люди, они не заслуживают, чтобы их избивали, подвергали опасности их жизнь и здоровье. Я думаю, что выход один — надо в Уголовный кодекс вводить статью «Пытки», — сказал М. Емельянов.
Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством подобные нарушения рассматриваются по статье о превышении должностных полномочий.
«Но степень тяжести разная, здесь не просто превышение (должностных полномочий — прим. Агентства «Москва»), это пытки, поэтому такая статья должна появиться в УК», — добавил депутат.
По его словам, преступления по предлагаемой статье должны относиться к категории тяжких и предусматривать лишение свободы.
Ранее «Новая газета» опубликовала материал с видеозаписью об избиении заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии. Позже СМИ сообщали, что его адвокат Ирина Бирюкова сообщила об угрозах в свой адрес, покинула Россию и обратилась в официальные органы власти за защитой для себя и своей семьи.
Агентство «Москва»: последние новости
Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла Танцевальный марафон для участников программы «Московское долголетие» пройдет в «Сокольниках» 27 июля Ремонт поликлиники №45 начался на севере столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США192
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас19
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение