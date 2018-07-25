В Госдуме предложили ввести в Уголовный кодекс статью о пытках

«Сама ситуация в ярославской колонии возмутительна. Заключенные, хоть и совершили проступки или преступления, но они люди, они не заслуживают, чтобы их избивали, подвергали опасности их жизнь и здоровье. Я думаю, что выход один — надо в Уголовный кодекс вводить статью «Пытки», — сказал М. Емельянов.

Он отметил, что в соответствии с действующим законодательством подобные нарушения рассматриваются по статье о превышении должностных полномочий.

«Но степень тяжести разная, здесь не просто превышение (должностных полномочий — прим. Агентства «Москва»), это пытки, поэтому такая статья должна появиться в УК», — добавил депутат.

По его словам, преступления по предлагаемой статье должны относиться к категории тяжких и предусматривать лишение свободы.