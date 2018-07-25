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Китайско-ботсванский деловой форум способствует сотрудничеству предприятий двух стран
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Китайско-ботсванский деловой форум способствует сотрудничеству предприятий двух стран 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Габороне, 25 июля /Синьхуа/ — Китайско-ботсванский деловой форум состоялся в понедельник в столице Ботсваны Габороне. Более 200 представителей предприятий провели обсуждение и обменялись мнениями по вопросам инвестиций и сотрудничества.
Председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Цзян Цзэнвэй на форуме отметил, что обе страны богаты ресурсами, а у продвижения взаимодополняемости их экономик и сотрудничества обширные перспективы. Китайский комитет содействия развитию международной торговли высоко оценил торгово-экономические отношения между Китаем и африканскими странами, выразив готовность совместно с Центром инвестиций и торговли Ботсваны строить платформу для обмена мнениями, что позволит предоставить больше возможностей и создать более благоприятную атмосферу сотрудничества.
Министр по международным делам и сотрудничеству Ботсваны Юнити Доу заявила, что Ботсвана прилагает усилия к привлечению прямых иностранных инвестиций, чтобы диверсифицировать национальную экономику и создать больше рабочих мест, и потому приветствует инвестиции китайских предприятий.
Посол КНР в Ботсване Чжао Яньбо отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и Ботсваны основано на принципе взаимной выгоды и взаимного выигрыша и преследует совместную цель улучшения уровня жизни народов двух стран.
По поступившей информации, на форме были подписаны меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и Центром инвестиций и торговли Ботсваны, а также меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Китайским комитетом содействия развитию международной торговли и Торгово-промышленной палатой Ботсваны. —0—
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