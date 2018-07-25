Китайско-ботсванский деловой форум способствует сотрудничеству предприятий двух стран

Габороне , 25 июля / Синьхуа / — Китайско-ботсванский деловой форум состоялся в понедельник в столице Ботсваны Габороне. Более 200 представителей предприятий провели обсуждение и обменялись мнениями по вопросам инвестиций и сотрудничества.

Председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли Цзян Цзэнвэй на форуме отметил, что обе страны богаты ресурсами, а у продвижения взаимодополняемости их экономик и сотрудничества обширные перспективы. Китайский комитет содействия развитию международной торговли высоко оценил торгово-экономические отношения между Китаем и африканскими странами, выразив готовность совместно с Центром инвестиций и торговли Ботсваны строить платформу для обмена мнениями, что позволит предоставить больше возможностей и создать более благоприятную атмосферу сотрудничества.

Министр по международным делам и сотрудничеству Ботсваны Юнити Доу заявила, что Ботсвана прилагает усилия к привлечению прямых иностранных инвестиций, чтобы диверсифицировать национальную экономику и создать больше рабочих мест, и потому приветствует инвестиции китайских предприятий.

Посол КНР в Ботсване Чжао Яньбо отметил, что торгово-экономическое сотрудничество Китая и Ботсваны основано на принципе взаимной выгоды и взаимного выигрыша и преследует совместную цель улучшения уровня жизни народов двух стран.