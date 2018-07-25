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Общественник Евгений Примаков встретился с жителями Заводского района Сарат
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Общественник Евгений Примаков встретился с жителями Заводского района Сарат 

АиФ 45 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Встречи общественника, журналиста Евгений Примакова с жителями Заводского района Саратова состоялись во вторник, 24 июля, во дворах на улицах Плякина и Трынина, сообщает пресс-служба ЕР.
Один из самых актуальных вопросов в микрорайоне «Авиатор» — отсутствие школы и единственный детский сад, мест в котором уже не хватает. Примаков считает, что наличие образовательных учреждений должно быть обязательным при сдаче новых микрорайонов. Изначально, выделяя землю застройщику, необходимо отводить участок не только под многоквартирный дом, но и под социальные объекты, школы, детские сады. Они должны быть в проекте застройки территории каждого нового микрорайона.
«Важно наладить жизнь здесь, на местах. Есть различные решения, которые всегда можно найти. К примеру, включаться в различные федеральные программы, в том числе по строительству образовательных учреждений», — сказал Примаков.
Местная жительница Татьяна Галущак пожаловалась, что с них, жителей новостройки, собирают взносы на капремонт, собравшиеся также рассказали о высоких тарифах на коммунальные услуги, закрытии производств и нехватке рабочих мест.
Пенсионерка Анна Миронова рассказала о наболевшем для жителей микрорайона вопросе, связанным с опасным движением на основной дороге, которая ведет к многоквартирным домам. Данный участок не оборудован тротуаром, необходимыми дорожными знаками и освещением. «Многие семьи идут с колясками, а водители не соблюдают правила дорожного движения, это очень опасно», — подчеркнула она.
Ситуация, когда люди живут в хорошем микрорайоне, в новых домах, а вынуждены ходить как в поселке, по дороге — это никуда не годится, подчеркнул Евгений Примаков. Помимо установки дорожных знаков решением проблемы на подобных опасных участках, по мнению общественника, может быть установка «лежачих полицейских».
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