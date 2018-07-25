Следователи Приамурья проводят проверки в отношении сотрудников администрации Свободного

"У нас есть зарегистрированные проверки, но не в отношении экс-мэра Свободного Романова и возбужденного уголовного дела, а в отношении должностных лиц администрации. По определенным фактам мы рассматриваем, но… о причастии Романова я на сегодняшний момент не скажу. По кодексу проверка длится до 30 суток, затем будет принято решение возбуждать уголовные дела или нет", — сказал Винников.

Ранее сообщалось, что Совет народных депутатов города Свободный 19 июля на основании решения городского суда прекратил полномочии мэра города Свободный Юрия Романова, подозреваемого в коррупции.

Свободный — третий по величине города в Амурской области, в нем живут 53,6 тыс. человек. Город расположен в 146 км от Благовещенска. На его территории создана одноименная территория опережающего развития (ТОР), где планируется построить два крупных предприятия, связанных со строящимся газопроводом «Сила Сибири» — это Амурский газоперерабатывающий завод, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия.