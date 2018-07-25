Ещё
Следователи Приамурья проводят проверки в отношении сотрудников администрации Свободного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи Приамурья проводят проверки в отношении сотрудников администрации Свободного 

ТАСС 34 минуты назад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Следователи Амурской области проводят провероки в отношении сотрудников администрации города Свободный. Об этом в среду на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Амурской области Олег Винников.
"У нас есть зарегистрированные проверки, но не в отношении экс-мэра Свободного Романова и возбужденного уголовного дела, а в отношении должностных лиц администрации. По определенным фактам мы рассматриваем, но… о причастии Романова я на сегодняшний момент не скажу. По кодексу проверка длится до 30 суток, затем будет принято решение возбуждать уголовные дела или нет", — сказал Винников.
Ранее сообщалось, что Совет народных депутатов города Свободный 19 июля на основании решения городского суда прекратил полномочии мэра города Свободный Юрия Романова, подозреваемого в коррупции.
Свободный — третий по величине города в Амурской области, в нем живут 53,6 тыс. человек. Город расположен в 146 км от Благовещенска. На его территории создана одноименная территория опережающего развития (ТОР), где планируется построить два крупных предприятия, связанных со строящимся газопроводом «Сила Сибири» — это Амурский газоперерабатывающий завод, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия.
ТАСС: последние новости
Алтайский омбудсмен взяла на личный контроль ситуацию с убийством школьницами котенка Источник: комитет Совфеда одобрил кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Белоруссии Харрелл подписал контракт с клубом НБА "Лос-Анджелес Клипперс"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США192
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас19
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение