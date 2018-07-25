В Тюмени готовится к открытию крупнейший мусоросортировочный завод

Один из крупнейших мусоросортировочных заводов в стране будет введен в эксплуатацию в августе текущего года в Тюмени . Сейчас ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. На полную мощность завод планирует выйти в первом квартале следующего года.

Тюменский мусоросортировочный завод расположен на 9-м км. Велижанского тракта в непосредственной близости от действующего полигона твердых коммунальных отходов. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2014 году между региональным Правительством и ООО «Тюменское экологическое объединение» (ООО «ТЭО»). Кроме этого концессия предполагает строительство еще двух заводов, но уже меньшей мощности — в Тобольске и Ишиме –, а также мусороперегрузочной станции в Ялуторовске

Проект мусоросортировочного завода в Тюмени является уникальным для нашей страны по своим масштабам. Мощность его составит 350 тысяч тонн отходов в год (90 тонн/час) при работе в одну смену. Реализация проекта позволит снизить поток отходов, направляемых на захоронение на полигон до 40%.

Технологические решения по оборудованию предусматривают полный цикл сортировки твердых коммунальных отходов. При выборе технологии сортировки ТКО приоритетными являлись те, которые нацелены на получение конечного продукта (вторсырья), доступного для применения в других технологических процессах в качестве исходного сырья или добавки к основному сырью, а также технологии сортировки ТКО с высокой степенью автоматизации. В процессе сортировки будут отбираться более 25 видов полезных фракций: черные и цветные металлы, стекло, картон, бумага, пэт, пластик и так далее.

«Мусоросортировочный завод в Тюмени рассчитан на 300 рабочих мест, — говорит генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин. — Он соответствует всем государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Все сотрудники завода будут оснащены средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, а также за счет средств компании пройдут обучение по программе «Безопасное обращение с отходами (I-IV классов опасности)».

В Тобольске и Ишиме на данный момент ведутся работы по подготовке площадок под строительство заводов. Мощность завода в Тобольске составит 40 тысяч тонн ТКО в год, в Ишиме — 25 тысяч тонн ТКО в год. Ввод в эксплуатацию этих заводов запланирован на первое полугодие 2019 года.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ТЭО»