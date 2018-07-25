Южноуральские энергетики злоупотребляли доминирующим положением на рынке

В первом полугодии 2018 году резко возросло количество жалоб хозяйствующих субъектов в антимонопольное ведомство на неправомерные действия поставщиков энергоресурсов. Согласно действующему законодательству, запрещается ограничение режима и уровня поставки энергоресурса потребителям, не имеющим задолженности по его оплате и исполняющим предусмотренные соглашением сторон обязательства. Поставщик не вправе ограничивать режим потребления неплательщика, если это может привести к наступлению неблагоприятных последствий для добросовестных потребителей энергоресурса.

Однако, ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» в 2017 году полностью прекращали поставки электрической энергии на объект теплоснабжающей организации ООО «Энергосервис», что признано нарушением закона «О защите конкуренции».

УФАС выдало монополистам предписания с требованием прекратить злоупотребления доминирующим положением. ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» попытались обжаловать их в суде, но суд встал на сторону потребителей. ПАО «Челябэнергосбыт» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 475 тысяч рублей, должностное лицо организации оштрафовано на 15 тысяч рублей, на ОАО «МРСК Урала» наложен штраф в 334 тысячи рублей, а на его должностное лицо — 20 тысяч рублей.

В 2018 году угрозы ПАО «Челябэнергосбыт» полностью ограничить режим потребления электрической энергии на объекте ООО «Инвест-Строй», включающем миасский гипермаркет «SPAR», признаны незаконными и нарушающими антимонопольное законодательство. Поставщику вновь предписано прекратить злоупотребление доминирующим положением. Предписание исполнено, но ПАО «Челябэнергосбыт» грозит штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Челябинское УФАС России продолжает рассмотрение дела, возбужденного в отношении ПАО «Челябэнергосбыт» и ОАО «МРСК Урала» за полное ограничение подачи электрической энергии на объекты ООО «Бакальское рудоуправление». Решение по делу будет принято в августе.

Также возбуждено антимонопольное дело в отношении ОАО «МРСК Урала» за несоблюдение порядка проведения проверок приборов учета хозяйствующих субъектов Челябинской области по факту безучетного потребления предпринимателями электрической энергии. Потерпевшими от действий ОАО «МРСК Урала» стали ООО «Алот», ООО «ЖТК», ООО ПК «Южуралмебель» и четыре индивидуальных предпринимателя. Монополисту грозят штрафы в размере от трех тысячных до трех сотых размера суммы выручки от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение.