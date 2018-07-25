Более тысячи спасенных москвичами птиц приняли в орнитарии парка «Сокольники» с начала его работы

Орнитарий в парке «Сокольники» с начала работы в августе 2013 г. принял более тысячи спасенных москвичами птиц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в столичном парке Вадим Мишин.

«За время работы проекта к нам принесли более тысячи птиц. Причем каждый год «урожайность» на разные виды птиц — разная. Был год, когда мы приняли большое количество вальдшнепов. В другой год было много сов — ушастые, болотные, неясыти, уральские совы», — уточнил В. Мишин.

По его словам, в этом году москвичи чаще всего приносят к специалистам орнитария дятлов и стрижей. «Этот год „урожайный“ на дятлов — уже около 20 птиц поступило. Никогда к нам так много дятлов не носили, а сейчас у нас побывал практически весь видовой состав средней полосы России . Даже такая экзотика, как седой дятел или зеленый дятел — это достаточно редкие виды. Еще в этом году невероятное количество стрижей — мы их даже не считаем», — добавил В. Мишин.

Как ранее сообщало Агентство «Москва», 18 августа на центральной эстраде в парке «Сокольники» по случаю пятилетия проекта «Орнитарий» состоится шоу хищных птиц России.