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Более тысячи спасенных москвичами птиц приняли в орнитарии парка «Сокольники» с начала его работы
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Более тысячи спасенных москвичами птиц приняли в орнитарии парка «Сокольники» с начала его работы 

Агентство «Москва» 35 минут назад
Орнитарий в парке «Сокольники» с начала работы в августе 2013 г. принял более тысячи спасенных москвичами птиц. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта «Орнитарий» в столичном парке Вадим Мишин.
«За время работы проекта к нам принесли более тысячи птиц. Причем каждый год «урожайность» на разные виды птиц — разная. Был год, когда мы приняли большое количество вальдшнепов. В другой год было много сов — ушастые, болотные, неясыти, уральские совы», — уточнил В. Мишин.
По его словам, в этом году москвичи чаще всего приносят к специалистам орнитария дятлов и стрижей. «Этот год „урожайный“ на дятлов — уже около 20 птиц поступило. Никогда к нам так много дятлов не носили, а сейчас у нас побывал практически весь видовой состав средней полосы России. Даже такая экзотика, как седой дятел или зеленый дятел — это достаточно редкие виды. Еще в этом году невероятное количество стрижей — мы их даже не считаем», — добавил В. Мишин.
Как ранее сообщало Агентство «Москва», 18 августа на центральной эстраде в парке «Сокольники» по случаю пятилетия проекта «Орнитарий» состоится шоу хищных птиц России.
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