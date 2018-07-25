В Петровске ремонт крыши детского сада обошёлся в 1,2 миллиона рублей

После вмешательства прокуроров в детском саду № 11 «Лучик» города Петровск был произведён ремонт крыши. Для этого из местного бюджета было выделено 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Саратвоской области.

Крыша учреждения находилась в плачевном состоянии, во время дождей образовывалась течь, на потолке и на стенах появлялась сырость, штукатурка отслаивалась. Своевременных мер по устранению проблемы предпринято не было. Руководителя учреждения пришлось привлечь к дисциплинарной ответственности.

На данный момент в детском саду выполен капитальный ремонт мягкой кровли на площади почти 2000 квадратных метров. Примечательно, что идентичная сумма будет потрачена на работы по ремонту крыши в здании Саратовской областной Думы . Вот такое совпадение.

Напомним, подобная ситуация сейчас наблюдается также в одной из школ Петровского района. Жители опасаются, что из-за плохого состояния учебного заведения его могут закрыть.