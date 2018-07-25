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Михельсон раскритиковал идею запрета судов иностранной сборки на Севморпути
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Михельсон раскритиковал идею запрета судов иностранной сборки на Севморпути 

Ведомости 37 минут назад
Совладелец и предправления «Новатэка» Леонид Михельсон раскритиковал идею запретить использование судов иностранной сборки на Северном морском пути (СМП). Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту». «Это просто вредная идея по существу», — заявил он, комментируя вопрос об обсуждающихся поправках к Кодексу о торговом мореплавании.
Запрет на использование судов иностранной сборки сделает «практически невозможным» выполнение поручения президента России Владимира Путин об увеличении грузооборота по Севморпути до 80 млн тонн в год, указал Михельсон. Он также привел в пример США, где из-за аналогичного запрета каботажных перевозок на судах иностранного производства, покупатели одной из первых танкерных партий с проекта «Ямал СПГ» не могли привезти свой газ из Мексиканского залива в Бостон. Дело в том, что в США не было построено ни одного СПГ-танкера. «Ну давайте мы не будем повторять чужих ошибок. Американцы, кстати, на этом примере осознали неэффективность данного закона и уже разработали необходимые поправки», — уточнил Михельсон.
Вместо запретов совладелец Новатэка предлагает сосредоточиться на поддержке российского судостроения, которая могла бы гарантироваться специальным законом. «Должны быть предоставлены максимальные льготы российскому судостроению, вплоть до прямых инвестиций в развитие», — уверен бизнесмен. Он также указал, что на всех переговорах с «Совкомфлотом» и потенциальными партнерами компания четко декларирует приоритет размещения строительства на российских верфях. «Нужно, чтобы государство помогло судостроению делать рыночные и конкурентные предложения по срокам и стоимости постройки судов», — считает Михельсон.
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