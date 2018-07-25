«Нажимай!»: Элегантный образ Ильи Лагутенко для рекламы «МегаФон»

Илья Лагутентко

«МегаФон» запустил «умный» сервис предложений, которые разработаны индивидуально для каждого абонента.

«МегаФон» проанализировал, как каждый абонент пользуется связью. И теперь любой клиент оператора в один клик может подключить те скидки или бонусы, которые подходят именно ему.

В поддержку нового предложения агентство Instinct разработало новую красочную кампанию — в ролике для оператора «Мегафон» снялся Илья Лагутенко , фронтмен рок-группы «Мумий Тролль». Продашн осуществляло агентство Hype Production.

Илья предстаёт перед нами в ярком зелёно-лиловом образе, органично вписавшемся в общую цветовую гамму видео. В ролике он увлекает зрителя за собой в удивительный мир приложения, как в страну чудес. Чтобы продемонстрировать то, что бонусы можно получить всего одним касанием, ролик снят всего одним кадром.

Реклама является альтернативной версей одного из самых знаменитых хитов Лагутенко «Утекай», в интерпретации «МегаФон» — «Нажимай».

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент):

Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Дарья Сычева Продюсер — Александра Потапова

Instinct (креатив):

Hype Production (продакшн):

Режиссер — Роман Жирных Продюсер — Илья Джинчарадзе