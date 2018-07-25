«Нажимай!»: Элегантный образ Ильи Лагутенко для рекламы «МегаФон» 

Илья Лагутентко
«МегаФон» запустил «умный» сервис предложений, которые разработаны индивидуально для каждого абонента.
«МегаФон» проанализировал, как каждый абонент пользуется связью. И теперь любой клиент оператора в один клик может подключить те скидки или бонусы, которые подходят именно ему.
В поддержку нового предложения агентство Instinct разработало новую красочную кампанию — в ролике для оператора «Мегафон» снялся Илья Лагутенко, фронтмен рок-группы «Мумий Тролль». Продашн осуществляло агентство Hype Production.
Илья предстаёт перед нами в ярком зелёно-лиловом образе, органично вписавшемся в общую цветовую гамму видео. В ролике он увлекает зрителя за собой в удивительный мир приложения, как в страну чудес. Чтобы продемонстрировать то, что бонусы можно получить всего одним касанием, ролик снят всего одним кадром.
Реклама является альтернативной версей одного из самых знаменитых хитов Лагутенко «Утекай», в интерпретации «МегаФон» — «Нажимай».
Состав творческой группы:
МегаФон (клиент):
Директор по бренду и маркетинговым коммуникациям — Снежана Черногорцева Руководитель по интегрированным коммуникациям — Андрей Литвинов Менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям — Дарья Сычева Продюсер — Александра Потапова
Instinct (креатив):
Креативные директора — Роман Фирайнер, Алексей Мешков Копирайтер — Любовь Лямкина Арт-директора — Татьяна Васильева, Нина Вилисова Директор по стратегическому планированию — Андрей Морозов Руководитель отдела по работе с клиентами — Сандра Капчиц Руководитель группы по работе с клиентами — Елена Смирнова Старший менеджер по работе с клиентами — Анна Афендулиди
Hype Production (продакшн):
Режиссер — Роман Жирных Продюсер — Илья Джинчарадзе