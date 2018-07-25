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В мечетях Казани начали подготовку к Курбан-байраму
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В мечетях Казани начали подготовку к Курбан-байраму 

АиФ Казань 40 минут назад
Фото: АиФ Казань
Подготовку к совершению жертвоприношения на Курбан-байрам начали в мечетях Казани, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.
В этом году праздник будет отмечаться 21 августа. Почти за месяц до Курбан-байрама мечети начали принимать заказы на забой жертвенных животных. Обратиться можно по следующим адресам:
«Казан Нуры» (Амирхана, 3) — 523 16 55;«Салихжан» (Бестужева, 66а, Новое Караваево) — 513-66-50«Аль-Марджани» (Каюма Насыри, 17) — 293-36-86, +79372841902«Гадель» (Оренбургский проезд, 193) — 269-50-37 «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а) — 224-38-47Апанаевская (Каюма Насыри, 27) — 293-42-92«Тынычлык» (Мелитопольская, 15) +79272495667, +79047678161Азимовская (Фаткуллина, 15) Комплекс по ул. Братьев Петряевых«Ярдэм» (Серова, 4а) — 223-03-59, 223-03-66, +79047609950«Рамазан» (Окольная, 25б) — 260-03-13«Маулид» (Селянская, 23 — Залесный)«Жомга» (Ильича,4)«Куддус» (Яснополянский переулок, 16 — Карьер)«Иман Нуры» (Дорожная,32, Нагорный)«Дин-Ислам» — (Чишмяле, 17а) — 262-30-88«Билал» (Иркен, 29 — Вознесенское).
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