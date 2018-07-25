Экологический десант вытащил из костромского моря 12 кубометров интереснейшего мусора

Костромской области прошла экологическая акция «Чистая жизнь» по очистке территорий на костромском море, узнал KOSTROMA.TODAY. Участие в экологическом десанте приняли рыбаки, охотники, туристы, добровольцы из волонтерского объединения «Будь online», члены областной федерации парусного спорта, охотоведы, егеря, костромской рыбколхоз, а также специалисты ФГУ «Защитные сооружения Костромской низины».

По информации пресс-службы областной администрации, они убрали мусор из самого популярного для отдыха места водоёма — Овинцевской канавы. Всего получилось более 12 кубометров отходов: в основном стеклянных бутылок и пластика. Ценный мусор будет переработан. В специальных пакетах все доставили в Кострому , погрузили в мусоровозы и отправили на мусорный полигон ТБО.

Вторую партию мусора на моторных лодках и катерах привезли на временный перевалочный пункт у основания Идоломской дамбы в районе деревни Спас, откуда его вывезли на полигон ТБО.

На следующий год общественники планируют уборку берега у острова Красная Грива.