Речной дозор

С наступлением летнего сезона людей тянет к воде: одни катаются на теплоходах и яхтах, другие рыбачат, третьи купаются в разрешенных и в неположенных местах. За порядок на воде и прибрежных территориях отвечает речная полиция. Наше издание разбиралось с тем, как несут службу водные полицейские.

150 ЛЕТ НА ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

Впервые в структуре российских правоохранительных органов такое подразделение, как речная полиция, появилось во второй половине XIX века. Проект о ее создании как отдельного ведомства был утвержден императором Александром II в июне 1867 года. Она вошла в состав российской полиции как особый, специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах Санкт-Петербурга . Представители подразделения надзирали за объектами водного транспорта (пристанями, судами) и вообще любыми водными объектами (например, купальнями и рыбными садками). В их обязанность входило слежение за качеством укрепления берегов речных протоков и рек, борьба с браконьерами, ворами, поджигателями и просто вредителями, засоряющими водоем и побережье.

В 1917 году речная полиция, как и большая часть подразделений правоохранительной системы царской России , была ликвидирована, но уже 25 июля 1918 года Совет народных комиссаров издал декрет «Об учреждении речной милиции». Именно с этой даты отсчитывается история профессионального праздника. До 2011 года он носил название «День речной милиции», но после вступления в силу Федерального закона «О полиции» в 2011 году название поменялось.

Сегодня подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений внутренних дел на транспорте. Речные полицейские контролируют водные просторы, предупреждают пожары на водных объектах, преследуют браконьеров и пресекают нарушения порядка на реке. Они выявляют и пресекают правонарушения, непосредственно связанные с безопасностью населения на речном транспорте, нарушением правил эксплуатации речных судов и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Кроме того, подразделения речной полиции тесно сотрудничают с отделами по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, а также с отделом по экономическим преступлениям.

Государство должно ужесточить ответственность граждан за совершение правонарушений на воде»

НА ЗЕМЛЕ И НА ВОДЕ

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства внутренних дел, в 2017 году сотрудники полиции выявили 905 лиц, совершивших преступления на речном транспорте. В сфере пассажирских перевозок зафиксировано 100 преступлений, грузовых перевозок — 43. Заметны успехи и в борьбе с браконьерством: в течение года выявлено 254 преступления, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов, за которые предусмотрена ответственность 256-й статьей УК РФ. Только за первые три месяца текущего года зарегистрировано 168 преступлений, совершенных на объектах речного транспорта, и выявлен 151 нарушитель.

«Без этого подразделения сложно представить себе спокойную жизнь, спокойный отдых и общественную безопасность на водных артериях нашей страны, — убежден генерал-лейтенант полиции, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Сергей Аренин . — Это очень важное подразделение, которое ведет работу по охране и обеспечению безопасности отдыхающих граждан». Будучи начальником Главного управления Министерства внутренних дел по Саратовской области , Аренин тесно взаимодействовал с этим подразделением. По его словам, в обязанности водной полиции входит выполнение массы задач — тут и охрана дикарей, которые ставят палатки на островах и на плесах, и (совместно с госинспекцией по маломерным судам и государственной речной судоходной инспекцией) обеспечение безопасности и порядка на судах, включая круизные. И не в последнюю очередь — обеспечение экологической безопасности, в том числе борьба с браконьерством. «Поэтому водная полиция тесно взаимодействует с подразделениями по охране рыбных запасов — Росрыболовством и рыбнадзором, проводит совместные рейды», — напомнил сенатор.

«Работа речной полиции очень важна и непроста. И, несмотря на малочисленность личного состава, профессионализм и эффективность ее сотрудников достаточно высоки, — считает, в свою очередь, член Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве , председатель Общероссийского движения «За реальные дела!» Антон Цветков . — Мы проводили с ними много совместных мероприятий, и я с уверенностью говорю о том, что в этой структуре работают люди идейные, настоящие профессионалы. Конечно, им зачастую не хватает современной техники, не хватает людей. Они сталкиваются со многими проблемами, но, тем не менее, с честью выполняют поставленные перед ними задачи».

По мнению Цветкова, главная проблема речной полиции, как, впрочем, и транспортной полиции в целом, — дефицит кадров. Ведь речным полицейским вверены весьма протяженные участки работы — за каждым речным полицейским закреплена территория в десятки квадратных километров. Другая проблема — оснащение речников достаточным количеством современных быстроходных катеров и сопутствующего технического оборудования.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУТЕХНИКИ

КСТАТИ Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила о запрете на судоходство в акваториях Москвы-реки во время матчей чемпионата мира по футболу, который проходит в России с 14 июня по 15 июля. Запретные для плавания районы во время матчей турнира установлены приказом Минтранса России. В прокуратуре напомнили, что на территориях, где будут проводиться матчи чемпионата, указом президента введены усиленные меры безопасности с 25 мая по 25 июля. В условиях большой протяженности водных путей, входящих в зону обслуживания транспортной полиции, — а это ни много ни мало 56 тысяч километров судоходных частей рек, — полицейским требуется значительный уровень технической оснащенности, в первую очередь специализированными плавательными средствами. Поэтому на вооружении водной полиции стоят современные катера, в том числе класса «море» и «река-море», оборудованные специальными техническими средствами и инструментами, удобными для работы: спасательными жилетами, кругами, эхолотами. На катерах устанавливаются системы позиционирования ЭРА-ГЛОНАСС, системы видеонаблюдения, приборы ночного видения, спутниковые телефоны, радиостанции морского и речного регистра, имеются возможности удаленного доступа в базы данных МВД и другие функции.

«Речная полиция регулярно проходит техническое перевооружение, появляются новые быстроходные катера. Если в 90-е годы на вооружении полиции оставались катера советской постройки, которые в конечном итоге никого не догоняли, поскольку на рынок массово хлынули импортные быстроходные модели катеров и судов, то сейчас такого не происходит, потому что на вооружение водной полиции поступают наши скоростные суда-перехватчики», — рассказал Сергей Аренин.

Перед открытием сезона (а навигация начинается в конце апреля и заканчивается в начале ноября) водные полицейские обязаны подготовить катер, спустить его на воду и пригнать со стоянки на базу. Далее наступает дежурство.

ПЕРИОД ЖАРКОЙ РАБОТЫ

Забот у полицейских хватает с самого начала навигационного сезона: в праздничные дни мая они стоят на катере около набережных и следят за тем, чтобы никто из подвыпивших граждан не спрыгнул вниз. В июне водная полиция активно работает на последних звонках и выпускных, следя за тем, чтобы школьники не купались и не падали в воду. Иногда полицейские сопровождают теплоходы, на которых проходят вечеринки, и смотрят за тем, чтобы никто не буянил.

В летнюю пору речным полицейским приходится тяжелее, чем в другие сезоны. Дело в том, что в это время года на реках много отдыхающих и сотрудникам ведомства необходимо следить как за поведением купальщиков-рыбаков, так и за их безопасностью. Летом речная полиция патрулирует в усиленном режиме не только сами водоемы, но и пляжи. Наиболее тяжелые дни для сотрудников подразделения — пятница, суббота и воскресенье.

Особый акцент полиция делает на борьбе с браконьерами. Но не меньшее внимание она обращает на скорость передвижения по водоему гидроциклов и маломерных судов. Катера регулярно проверяются речными полицейскими на предмет наличия на борту оружия и боеприпасов.

И В СНЕГ, И В СТУЖУ

С наступлением холодов работа в линейных отделах МВД России на водном транспорте не прекращается: для речников наступает зимний сезон. Основное занятие полицейских в этот период — борьба с браконьерами на так называемых зимовальных ямах, то есть местах, где рыба встает на зимовку и где ее запрещено вылавливать. Поймав нарушителя с поличным, сотрудник водной полиции составляет протокол о нарушении, чтобы затем переслать его в рыбохрану. Для оптимизации работы транспортные полицейские и рыбинспекторы нередко работают в паре, проводя совместные рейды. Браконьерам грозит ответственность, предусмотренная статьей 8.37 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира», а также статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Пойманных нарушителей ждет денежный штраф в размере от 500 до 4000 рублей либо уголовная ответственность.

Еще одна забота водных полицейских в зимний период — следить за безопасностью любителей острых ощущений. Так называемые дрифтеры гоняют по льду на своих автомашинах, подвергая опасности собственную жизнь и жизнь пассажиров. Случаев, когда автотранспорт участников подобных «покатушек» проваливался под лед, хоть отбавляй. Кроме того, за подобные развлечения существует административная ответственность, предусмотренная статьей 8.42 КоАП РФ («Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»).

Госинспекторы принуждают автогонщиков к остановке, после чего разъясняют им причину вмешательства и предлагают проехать к выезду с территории водоема для официального оформления правонарушения. Каждый зимний сезон сотрудники линейного отдела на водном транспорте регистрируют десятки фактов нарушения водоохранной зоны на автотранспорте.

НАРУШЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ФАКТ В 2017 году сотрудники полиции выявили 905 лиц, совершивших преступления на речном транспорте. В сфере пассажирских перевозок зафиксировано 100 преступлений, грузовых перевозок — 43. Выявлено 254 преступления, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов. За первые три месяца 2018 года водной полицией зарегистрировано 168 преступлений, совершенных на объектах речного транспорта, и выявлен 151 нарушитель. «Деятельность подразделений речной полиции, входящих в структуру территориальных органов МВД России, регламентирована законодательством Российской Федерации в сфере внутренних дел и нормативными правовыми актами МВД России. В настоящее время потребности в дополнительном законодательном регулировании не имеется», — сообщили нашему изданию в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Впрочем, эксперты считают, что полицейские скромничают. Хоть у них и хватает полномочий для исправного несения правоохранительной службы, кое-что не мешало бы и подправить. Например, Антон Цветков убежден, что государство должно ужесточить ответственность граждан за совершение правонарушений на воде. «Нужно проанализировать те статьи, по которым работают сотрудники полиции на реке, и посмотреть, каким образом можно изменить законодательство с точки зрения увеличения ответственности за совершаемое правонарушение. Потому что на сегодняшний день ответственность и санкция не всегда сопоставимы с тяжестью правонарушения. За некоторые правонарушения штрафы достаточно невысокие, что побуждает людей нарушать закон. И здесь надо посмотреть и проанализировать вопрос адекватности наказания за те или иные правонарушения», — полагает Цветков.

В свою очередь, Сергей Аренин напомнил, что не так давно члены Совета Федерации во главе с сенатором Людмилой Боковой внесли ряд изменений в законодательство по факту регистрации маломерных судов. Введенная парламентариями обязанность постановки таких судов на учет и необходимость получения их владельцами специальных лицензий на перевозку пассажиров поможет избежать трагических случаев, подобных тому, что произошел в июне под Волгоградом , где прогулочный катамаран столкнулся с баржей, в результате чего погибли 11 человек. «Все законодательные новеллы, которые выходят и будут выходить, подсказаны самой жизнью и деятельностью водной полиции. Если будет необходимость, мы готовы поучаствовать в разработке и подготовке новых изменений в законодательство», — пообещал Аренин.

Что касается взаимодействия парламентариев с правоохранителями, то, по мнению Антона Цветкова, законодателям надо чаще встречаться с исполнителями и правоприменителями законов, то есть с теми людьми, которые работают «на земле». «Основная проблема заключается в том, что законодатели часто взаимодействуют с руководством ведомств, но не общаются с людьми, которые работают непосредственно на земле, а в данном случае — на воде. Это надо делать чаще», — уверен Цветков.

ОБЯЗАННОСТИ РЕЧНОЙ ПОЛИЦИИ НА ЭТАПЕ ЕЕ СОЗДАНИЯ: преследование бродяжничества и воровства на водах, подконтрольных речной полиции; спасение утопающих людей и судов, терпящих крушение; надзор за соблюдением правил навигации по речному льду, обеспечение безопасности; контроль качества содержания гребных и паровых судов, которые должны использоваться в случае наводнения. ОБЯЗАННОСТИ РЕЧНОЙ ПОЛИЦИИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ: охрана общественного порядка на водных транспортных объектах; предупреждение незаконной деятельности субъектов по добыче природных ресурсов в прибрежном секторе; предупреждение незаконного ведения хозяйственной деятельности; слежение за поведением и безопасностью купальщиков и рыбаков; борьба с браконьерами; контроль передвижения по водоемам гидроциклов и маломерных судов.