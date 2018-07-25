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Снаряды времен ВОВ обнаружили на территории Подмосковья
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Снаряды времен ВОВ обнаружили на территории Подмосковья 

РИАМО 49 минут назад
Минометные мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья и городском округе Шаховская, угрозы жизни и деятельности населения нет, сообщается в среду на сайте регионального главка МЧС РФ.
«24 июля от оперативного дежурного ЕДДС Одинцовского района поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Место обнаружения огорожено и охраняется силами ОВД», — говорится в сообщении.
Также в этот же день от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Шаховская поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Место обнаружения огорожено и охраняется силами ОВД.
Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами Министерства обороны на 25 июля.
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