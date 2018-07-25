Боль человечества

В конце июля 1941 года уже пал Минск , клинья немецких танковых групп глубоко вклинились в территорию СССР. Если исход войны для многих еще и не был предрешен, то для еврейского населения Советского союза, а особенно недавно присоединенных территорий все стало ясно.

Если и находились те, кто считали рассказы о поголовном уничтожении евреев на территориях, оккупированных Третьим Рейхом преувеличенными, то уже в июле таких патологических оптимистов не осталось.

25 июля в Витебске начало создаваться гетто. Оно было не для компактного поселения евреев, не для их учета и некоего хозяйственного использования, хотя и эти цели тоже имелись в виду, но главным было уничтожение. Гетто должны были стать перевалочным пунктом по пути к неизбежной вырытой яме или оврагу.

Несколько десятков тысяч евреев, согнанных из Белоруссии и иных мест, нашли свою гибель в гетто.

Так, гуманистические идеалы европейской цивилизации, мучительно отвоевывающие себе место в культуре на протяжении не одной сотни лет дали сбой. Оказалось, что уничтожение целых народов только за их национальность или религию вполне может иметь место и в XX веке, когда человек уже поднялся в воздух, широко используется электричество, пенициллин и другие достижения цивилизации, которые как раз и должны были привести к избавлению от войн. Не тут-то было.

Свидетельства очевидцев о Витебском гетто кажутся нам сегодня чем-то небывалым по своей жестокости. «Да разве могут одни люди делать такое с другими?». Не сильно ошибемся, если предположим, что и люди, жившие лет 200 назад, не поверили бы, что их потомки могут так поступать.

В конце концов люди, создавшие и уничтожившие потом Витебское и другие гетто были осуждены, как и та жуткая идеология допускавшая такие преступления. Но научилось ли человечество чему-то? Где гарантия, что история с Витебским гетто больше не повторится?