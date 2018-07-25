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Мы создаем стратегию 

Все новости Новосибирской области 53 минуты назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Жители региона, вне зависимости от возраста, рода занятий и социального статуса, спешат рассказать властям, что, по их мнению, надо сделать, чтобы жизнь стала лучше. Напомним, первоначально предполагалось, что предложения от неравнодушных граждан будут собирать в течение месяца. Но идей оказалось так много, что срок продлили до осени.
Жительница Искитима Светлана Тюльбеева считает, что пора вывести агропромышленный комплекс на новый уровень. Учитывая географическое положение нашего региона, удаленность его от международных портов и высокие транспортные расходы, необходимо сосредоточиться на переработке полученного урожая на своей территории. Иначе говоря, надо накормить местное население своей продукцией, а для этого обеспечить грамотное взаимодействие в цепочке сельхозпроизводитель — переработчик — продавец — потребитель.
Не меньше, чем развитие промышленности и сельского хозяйства, жителей региона волнует социальная политика.
— Хотелось бы предложить программу «Стандарт поликлиник» с целью повышения эффективности работы региональных поликлиник, качества и доступности первичной медицинской помощи для взрослых пациентов и детей, — говорит жительница Новосибирска Яна Поликарпова. — Единый стандарт поликлиник должен предусматривать создание комфортной зоны ожидания, удобной регистратуры. Кроме того, в каждой поликлинике должен быть дежурный администратор, который ответит на вопросы и поможет попасть на прием к специалисту. Особенно это актуально в поликлиниках области.
И это только малая часть того, что предлагают жители Новосибирской области. Прием предложений в стратегию «Сибирское лидерство» продолжается.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года
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