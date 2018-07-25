Во Владивостоке закрыли незаконный прокат аттракционов

Незаконно установленный прокат аттракционов, который находился на набережной Цесаревича, успешно демонтировали.

У нелегальных предпринимателей отсутствовали документы на право ведения предпринимательской деятельности, также отсутствовал договор аренды земельного участка, где располагались аттракционы.

«Электромобили, карусели и батуты были изъяты и вывезены силами административно-территориального управления Ленинского района, а материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Предпринимателям выписан административный протокол. Ожидается суд.