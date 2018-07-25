Ещё
Во Владивостоке закрыли незаконный прокат аттракционов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Владивостоке закрыли незаконный прокат аттракционов 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Незаконно установленный прокат аттракционов, который находился на набережной Цесаревича, успешно демонтировали.
У нелегальных предпринимателей отсутствовали документы на право ведения предпринимательской деятельности, также отсутствовал договор аренды земельного участка, где располагались аттракционы.
«Электромобили, карусели и батуты были изъяты и вывезены силами административно-территориального управления Ленинского района, а материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Предпринимателям выписан административный протокол. Ожидается суд.
АиФ-Владивосток: последние новости
Заключённому из Приморья пытались передать запрещёнку в изощрённом виде В Приморье начали бесплатно консультировать сирот по жилищным проблемам Во Владивостоке за грязь и мусор увеличат штрафы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну63
США нанесут удар по госдолгу России208
Шарапову возмутили дороги Крыма65
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны108
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение