Во Владивостоке закрыли незаконный прокат аттракционов 

Незаконно установленный прокат аттракционов, который находился на набережной Цесаревича, успешно демонтировали.
У нелегальных предпринимателей отсутствовали документы на право ведения предпринимательской деятельности, также отсутствовал договор аренды земельного участка, где располагались аттракционы.
«Электромобили, карусели и батуты были изъяты и вывезены силами административно-территориального управления Ленинского района, а материал об административном правонарушении передан по подведомственности в мировой суд для принятия решения», — сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.
Предпринимателям выписан административный протокол. Ожидается суд.