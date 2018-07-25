Полицейские взялись за предпринимателей на набережной Цесаревича

Полицейские проводят рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности во Владивостоке , сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Рейды проводятся совместно с чиновниками городской администрации.

В отношении предпринимателя полицейские составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Все детские объекты были изъяты.

Материалы были переданы в мировой суд для принятия решения.