Ещё
Полицейские взялись за предпринимателей на набережной Цесаревича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские взялись за предпринимателей на набережной Цесаревича 

Primpress 52 минуты назад
Фото: Primpress
Полицейские проводят рейды по пресечению незаконной предпринимательской деятельности во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ведомства. Рейды проводятся совместно с чиновниками городской администрации.
В отношении предпринимателя полицейские составили административный протокол за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Все детские объекты были изъяты.
Материалы были переданы в мировой суд для принятия решения.
Primpress: последние новости
Перелет между Владивостоком и Якутском оказался одним из самых дорогих в России Алкоголь вместо кваса попытались передать в СИЗО-2 в Приморье «Аэрофлот» сообщил о проблемах с отправкой багажа из аэропорта Шереметьево
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США190
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас14
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение