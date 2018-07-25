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Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц
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Китайские археологи обнаружили 136 древних гробниц 

Свободная пресса 48 минут назад
Фото: Газета "Труд"
Китайские археологи обнаружили в восточной провинции Шаньдун 136 древних гробниц на территории кладбища периода правления династии Восточная Чжоу (771-221 гг. до н. э.).
С начала раскопок, которые начались здесь ещё в октябре 2017 года и по сегодняшний день удалось обнаружить 100 маленьких и 36 крупных гробниц, а также извлечь из них свыше 800 артефактов, включая керамические изделия, предметы из нефрита, костей и бронзы, передаёт агентство «Синьхуа».
По словам учёных, основываясь на размерах гробниц, расстановке и количестве погребальных объектов, можно сделать вывод, что крупные и средние гробницы принадлежат лицам высшего сословия, их национальность пока не установлена.
При этом гробница, принадлежащая человеку с самым высоким социальным положением, представляет собой комнату площадью 40 квадратных метров, где обнаружено множество объектов, а также останки пяти людей, погребенных здесь заживо вместе с хозяином.
Личность самого хозяина гробницы идентифицировать пока сложно, так как захоронение ранее было разграблено.
Согласно мнению исследователей, находка поможет лучше понять формирование и развитие культуры в данном регионе.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что китайские учёные нашли в янтаре останки древнейшей змеи возрастом 99 млн лет.
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