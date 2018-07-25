Археологи обнаружили в Шаньдуне 136 древних гробниц

Цзинань , 25 июля / Синьхуа / — На одном из кладбищ восточнокитайской провинции Шаньдун археологи раскопали 136 гробниц эпохи Восточной Чжоу /770-256 гг. до н.э. /.

По сообщению провинциального института культурного наследия и археологии, кладбище расположено в деревне Дахан города Тэнчжоу.

Исследователь вышеупомянутого института Лю Яньчан сказал, что раскопки на кладбище начались в октябре прошлого года.

К настоящему моменту были найдены 100 маленьких и 36 больших и средних гробниц, а также более 800 керамических, нефритовых, костяных и бронзовых изделий.

"Основываясь на размере гробниц, расположении и числе ритуальных похоронных предметов, гробницы больших и средних размеров возможно принадлежали представителям знати. Их этническая принадлежность пока еще не определена", — рассказал Лю.

"Человеку самого высокого социального уровня принадлежала гробница, представлявшая собой 40-метровую камеру. В ней были найдены многочисленные артефакты, включая три огромных бронзовых треножника и тела пятерых людей, погребенных заживо вместе с хозяином.

Личность того, кому принадлежала данная гробница, сложно определить, так как ранее она была ограблена, добавил исследователь.

Археологи обнаружили, что структура гробниц, похоронные обычаи, форма и орнаменты на артефактах включали в себя элементы культуры древних племен дунъи.

"Это доказывает, что в тот период между государствами были тесные связи и частые культурные обмены", — отметил Лю Яньчан.

Найденные в гробницах артефакты позволят людям понять формирование и развитие культуры в регионе, сообщили археологи. -0-