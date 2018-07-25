В Минфине оценили качество управления муниципальными финансами

В министерстве финансов Свердловской области проанализировали и оценили качество управления муниципальными финансами по итогам 2017 года.

Напомним, глава региона Евгений Куйвашев поставил задачу системного повышения качества управления государственными и муниципальными финансами на Среднем Урале. Одним из направлений ее решения является мониторинг управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях региона, который проводит областной Минфин

«Это не просто рейтинг, а хороший стимул для глав муниципальных образований, ведь результаты мониторинга учитываются при прогнозировании местных бюджетов», — отметила вице-губернатор — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко

Оценка лучших практик управления муниципальными финансами проведена по показателям пяти направлений: бюджетное планирование, исполнение бюджета, управление долговыми обязательствами, оказание муниципальных услуг, прозрачность бюджетного процесса.

В результате мониторинга I степень качества присвоена четырем муниципальным образованиям: Верхней Пышме, Верхней Салде, Качканару и Среднеуральску . Как уточнили в Минфине, Верхняя Пышма ежегодно соответствует высокому качеству управления муниципальными финансами, городские округа Среднеуральск, Качканарский, Верхнесалдинский улучшили свои показатели в сравнении с 2016 годом. II степень качества присвоена 59 муниципальным образованиям. III степень качества у 10 муниципальных образований.

Отметим, по поручению губернатора, областным бюджетом предусматривается возможность дополнительно стимулировать органы местного самоуправления в муниципалитетах к повышению качества управления финансами. Так, в оценке расходных полномочий на 2017 год муниципалитетам с надлежащим качеством управления бюджетным процессом дополнительно учтено 113 миллионов рублей, на 2018 год учтено 116 миллионов рублей. Средства на поощрение муниципальных образований по итогам 2017 года будут учтены при формировании оценки расходных полномочий на 2019 год.