Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин»Торговый центр «Апельсин» был введен в эксплуатацию без разрешения на строительство и дальнейшую деятельность, сообщает прокуратура Ленинского района города Махачкалы по итогам проведенной ими проверки.
В отношении организации и ее директора возбуждены административные производства по ч. 1 ст.9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Прокуратура направила в районный суд иск об обязании ООО устранить нарушения, который в дальнейшем был удовлетворён судьей.
Министерство строительства и ЖКХ по РД также оштрафовало директора 3-х этажного здания на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 500 тысяч рублей.
Фото: Махачкалинские известия