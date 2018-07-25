Ещё
Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин» 

Mirmol.ru 55 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Прокуратура Махачкалы подала в суд на незаконно работающий ТЦ «Апельсин»Торговый центр «Апельсин» был введен в эксплуатацию без разрешения на строительство и дальнейшую деятельность, сообщает прокуратура Ленинского района города Махачкалы по итогам проведенной ими проверки.
В отношении организации и ее директора возбуждены административные производства по ч. 1 ст.9.5 КоАП РФ (строительство, реконструкция объектов капитального строительства без разрешения на строительство). Прокуратура направила в районный суд иск об обязании ООО устранить нарушения, который в дальнейшем был удовлетворён судьей.
Министерство строительства и ЖКХ по РД также оштрафовало директора 3-х этажного здания на 20 тысяч рублей, а юридическое лицо — на 500 тысяч рублей.
Фото: Махачкалинские известия
Mirmol.ru: последние новости
Школьница из Дагестана стала победительницей Всероссийского конкурса по литературе Около 300 махачкалинцев попали в РЦИБ с острой кишечной инфекцией Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Дагестан
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Россия нашла «ахиллесову пяту» США190
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь9
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас14
Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке24
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение