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Свердловские предприятия выбрали участников новой смены «Золотого сечения», которые будут работать над их проектами
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Свердловские предприятия выбрали участников новой смены «Золотого сечения», которые будут работать над их проектами 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
Отбор участников августовской смены фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» прошел по заказу свердловских предприятий. В течение трех недель школьники будут работать над проектами, которые позже внедрят на предприятиях.
Так, под программы «Комплексное развитие территорий» и «Материаловедение» были выделены квоты для участников из Верхней Салды по заказу предприятия ВСМПО-Ависима. Под программу «Промышленная автоматизация. Цифровое производство» выделены квоты для школьников из Нижнего Тагила для предприятия ЕВРАЗ НТМК, а набор под программу «Машиностроение» контролировал Центр станочного оборудования «Униматик».
Отметим, взаимодействие фонда с предприятиями продолжается с самого начала его основания. По итогам второй смены «Золотого сечения», прошедшей весной 2018 года, 10 детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, а ряд школьников разработали проекты, которые будут внедрены на предприятиях.
В данный момент более 200 школьников — участников июльской смены «Золотого сечения» проходят обучение в Новоуральске. Занятия завершатся 1 августа.
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