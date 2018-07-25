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Оренбургское книжное издательство выпустило мемуары Гарри Бардина
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Оренбургское книжное издательство выпустило мемуары Гарри Бардина 

АиФ-Оренбург 58 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургское книжное издательство имени Донковцева издало книгу «И вот наступило потом… » знаменитого земляка Гарри Бардина.
Первый тираж мемуаров доставлен из типографии в Оренбург. Для мультипликатора было важным, чтобы его воспоминания об эвакуационном детстве были опубликованы в издательстве родного города, рассказали в благотворительном фонде «Евразия». Впервые мемуары были изданы в 2013 году в Москве. Оренбуржцы кардинально поменяли иллюстративный ряд книги: вместе с автором и его супругой создали фотолетопись жизни мультипликатора.
«Раз я здесь родился, то здесь и пригодился. Поэтому всегда со своим отчетом о проделанной работе приезжаю в родной город. Я жил здесь на Советской, 1. До 2001 года я не был здесь с трех лет, и когда я оказался снова у родного дома, то сразу узнал его. Мы жили на третьем этаже, а внизу было танковое училище. После скорых курсов солдаты уходили на фронт под песню «Вставай страна огромная». И она на всю жизнь отпечаталась в моём сердце, идущая откуда-то снизу. Когда я ее слышу, у меня мороз по коже. Для меня это не пустой звук, а воспоминание моего раннего детства», — рассказал в интервью «АиФ Оренбург» Гарри Бардин.
Досье
Гари Бардин родился в Чкалове в 1941 году. В 1968 году окончил Школу-студию им В. И. Немировича-Данченко при МХАТе им. Горького. «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля за короткометражный фильм «Выкрутасы». Обладатель пяти национальных кинопремий «Ника». В 1999 году удостоен Государственной премии РФ, в 2011 году награждён орденом Почёта.
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