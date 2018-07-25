«Я признаю» — рэпер R. Kellу в 19-минутной песне признался в домогательствах

Музыкант Роберт Сильвестр Келли, известный под сценическим именем R. Kelly, выложил в сеть 19-минутную композицию под названием «Я признаю», в которой публично покаялся в сексуальных домогательствах.

«I Admit» LISTEN: https://t.co/ncQiDOkvhQ#TalkTuesday pic.twitter.com/SnLQjGE4JN

— R. Kelly (@rkelly) 24 июля 2018 г.

Ранее рэпер категорически отрицал обвинения в харассменте и домашнем насилии над женщинами. Пользователи соцсетей запустили хештег #MuteRKelly и призвали бойкотировать творчество ветерана американского хип-хоп движения. К травле Келли подключились крупнейшие музыкальные сервисы — Spotify, Apple Music и Pandora.

В песне ветеран хип-хоп движения признается, что пережил тяжелое детство, и попросил прощения за свои непристойные действия.