Пропавшим самолетом управлял руководитель «Транссервиса»

«По данным источника, у мужчины неплохой летный стаж, — сообщил источник сайту Tomsk.ru.

— Томич накануне прилетел в Новосибирск на частном самолете, переночевал и сегодня утром вылетел обратно в Томск . Разрешение на использование воздушного пространства у пилота имелось».

По словам собеседника, скорее всего, причиной исчезновения стала катастрофа. Кроме того, есть неподтвержденное свидетельство того, что на вылете из новосибирского аэропорта двигатель самолета изменил звук и в окрестностях аэропорта раздался хлопок.

Однако в управлении МЧС по Новосибирской области заявили, что, со слов охраны аэропорта Северный, самолет благополучно взлетел и проследовал в направлении поселка Мочище.

Напомним, сегодня, 25 июля, в 08.05 утра по новосибирскому времени в МЧС поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из Новосибирска, пропал по пути в Томск. Связь с ним была потеряна. Сейчас в Новосибирской и Томской областях ведутся активные поиски воздушного судна. «Организовано взаимодействие, информационный обмен со спасательным авиационным центром Новосибирска, старостами, пожарно-спасательными подразделениями Колыванского района. В УФСБ по Новосибирской области дана заявка по определению местонахождения сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета», — добавили в МЧС.

Cirrus SR22 — легкий одномоторный самолет, выпускаемый американской авиастроительной компанией «Cirrus Aircraft» с 2001 года. Эксплуатируются в основном частными владельцами и в качестве аэротакси. В зависимости от модификации, на борту может разместиться от 4 до 5 человек, включая одного пилота.