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Пропавшим самолетом управлял руководитель «Транссервиса»
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Пропавшим самолетом управлял руководитель «Транссервиса» 

Все новости Новосибирской области 35 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«По данным источника, у мужчины неплохой летный стаж, — сообщил источник сайту Tomsk.ru.
— Томич накануне прилетел в Новосибирск на частном самолете, переночевал и сегодня утром вылетел обратно в Томск. Разрешение на использование воздушного пространства у пилота имелось».
По словам собеседника, скорее всего, причиной исчезновения стала катастрофа. Кроме того, есть неподтвержденное свидетельство того, что на вылете из новосибирского аэропорта двигатель самолета изменил звук и в окрестностях аэропорта раздался хлопок.
Однако в управлении МЧС по Новосибирской области заявили, что, со слов охраны аэропорта Северный, самолет благополучно взлетел и проследовал в направлении поселка Мочище.
Напомним, сегодня, 25 июля, в 08.05 утра по новосибирскому времени в МЧС поступило сообщение о том, что легкомоторный самолет Cirrus, вылетевший из Новосибирска, пропал по пути в Томск. Связь с ним была потеряна. Сейчас в Новосибирской и Томской областях ведутся активные поиски воздушного судна. «Организовано взаимодействие, информационный обмен со спасательным авиационным центром Новосибирска, старостами, пожарно-спасательными подразделениями Колыванского района. В УФСБ по Новосибирской области дана заявка по определению местонахождения сигнала сотового телефона пилота пропавшего самолета», — добавили в МЧС.
Cirrus SR22 — легкий одномоторный самолет, выпускаемый американской авиастроительной компанией «Cirrus Aircraft» с 2001 года. Эксплуатируются в основном частными владельцами и в качестве аэротакси. В зависимости от модификации, на борту может разместиться от 4 до 5 человек, включая одного пилота.
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