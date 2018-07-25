Максим Галкин высмеял современный шоу бизнес

Телеведущий и юморист Максим Галкин в очередной раз порадовал поклонников небольшим скетчем в Инстаграме.

Для видео Галкин соорудил импровизированный телевизор из картонных коробок и зачитал последние новости российского шоу-бизнеса. Юморист на время стал ведущим домашнего телеканала «Культура — мать всех».

Максим отметил, что звездой рубрики «Я имел свое мнение и вас» стала певица Земфира, которая осудила молодую певицу Гречку за не слишком содержательные тексты и непривлекательную внешность. Галкин пошутил, что сама Земфира 20 лет назад ворвалась в чарты с песней, словами которой были: «А у тебя СПИД, и значит ты умрешь». Телеведущий также заметил, что именно благодаря Земфире многие познакомились с юными дарованиями, которые «уверенно идут по ее стопам».

Также Галкин не забыл рассказать о новой песне Киркорова и Баскова «Ибица», которая благодаря двусмысленному содержанию и забавному припеву станет невероятно популярной этим летом.

Галкин спросил, какие песни больше всего «задели» его читателей, какие исполнители вызвали общественный резонанс также, как и Монеточка с Гречкой.

Поклонники поблагодарили Галкина за смешное видео и сказали, что ему очень точно удалось подметить суровую реальность современного российского шоу-бизнеса.

Новости шоу-бизнеса на моём новом домашнем телеканале «Культура — мать всех». 🎤🎼🎻🤯 Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшних властителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел на принципиально новую никем не проторенную дорогу музыкальных поисков? #гречка #монеточка #пшёнка #таблеточка #ибица

Публикация отМаксим Галкин (@maxgalkinru)

24 Июл 2018 в 7:51 PDT