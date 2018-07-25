Археологические раскопки прошли в Балезинском районе Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . В Балезинском районе Удмуртской Республики завершились археологические раскопки. Стационарные работы отряда Камско-Вятской археологической экспедиции (КВАЭ) длились две недели.

Основные силы отряда — студенты-историки УдГУ — работали на новом памятнике археологии — Балезинском могильнике. Предположительно памятник относится к Поломской археологической культуре, 5-9 веков новой эры. Как отметила руководитель отряда КВАЭ профессор УдГУ Елизавета Черных, изучение могильника стало возможным после того, как он был изрядно пограблен «чёрными копателями», занимающимися нелегальными раскопками с целью торговли древностями.

Раскопки наглядно показали степень разрушения не только копателями, но и хозяйственной деятельностью интереснейшего объекта, который следует относить к рубежу древности и средневековья. На берегах Чепцы на сегодняшний день известны только два столь ранних могильника — Поломский и Варнинский.

«Материалы, полученные в ходе изучения, дополняют наши представления об особенностях заселения бассейна Чепцы в 6-7 веках новой эры, об истоках древних этнических групп, принимавших участие в сложении яркой и оригинальной средневековой поломско-чепецкой культуры», — отметила Елизавета Черных.

Профессор также отметила, что студентами собрано свыше 200 артефактов из цветного металла, стекла, железа, служивших украшениями одежды, орудиями труда погребённых в некрополе людей.

«Остаётся не совсем ясным обряд погребения в силу разрушенности памятника, но по ряду установленных признаков можно с осторожностью говорить о существовании обычая сооружать курган над захоронениями, сохранении ритуала частичной кремации умерших», — сообщила профессор Черных.

Она также отметила, что большое количество костей и зубов лошади в межмогильном пространстве и ямах позволяют говорить о значительной роли этого животного в повседневной жизни и ритуальной практике населения. Конечно, две недели работы — это ничтожно малый срок для понимания древнего памятника. Потребуется ещё немало времени, чтобы систематизировать находки, осмыслить их место в нашем понимании прошлого нашего края. Елизавета Черных отметила, что, конечно, необходимо дальнейшее изучение самого памятника.

Отметим, что в работе экспедиции помимо студентов-практикантов, принимали участие и студенты старших курсов. Те, что выбрали для себя занятие археологией в качестве перспективной научно-исследовательской работы.

«Ну и те, кто готовы потратить свой отпуск или каникулы не на пассивный отдых, а здоровый труд на раскопе, свежий воздух, речку и, конечно, лишний повод посидеть у костра в тёплой дружеской компании, с песней и за кружкой свежезаваренного чая», — оптимистично резюмировала итоги работы отряда Елизавета Черных.