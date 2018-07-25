Как Жасмин сбросила 16 килограммов

Два года назад, после рождения третьего ребенка, Жасмин поправилась почти на 20 килограммов. Но тогда ее заботило лишь здоровье малыша — артистка всегда была уверена, что сможет вернуть прежнюю форму, хоть цифра на весах первое время и смущала ее.

Примерно через год ее тело начало меняться в сторону уменьшения объемов. На данный момент исполнительница уже добилась хороших результатов: ей удалось потерять16 килограммов, но она все еще стремится приблизиться к своему «идеальному состоянию». После завершения периода грудного вскармливания Жасмин перешла на сбалансированное, дробное питание: стала питаться небольшими порциями 4—5 раз в день, а также исключила из рациона все жирное, рафинированные продукты, заменила сахар медом.