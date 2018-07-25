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Мать-алиментщица рискует попасть на зону за неуплату долга
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Мать-алиментщица рискует попасть на зону за неуплату долга 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
На год лишиться свободы может 22-летняя женщина, пренебрегающая своими материнскими обязанностями. Пока бывший супруг нерадивой матери, лишенной родительских прав, воспитывает один 4-летнюю дочку, она уже успела накопить задолженность по алиментам свыше 100 000 рублей, рассказали VN.ru в региональном УФССП.
Ранее должница уже была привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов и приговорена к обязательным работам. Однако на женщину это мало повлияло — она также не делала попыток устроиться на работу, а чтобы доказать свою заботу о ребенке, предоставляла судебному приставу-исполнителю квитанции об оплате незначительных сумм, которые не превышали 500 рублей.
Дознавателем отдела судебных приставов по Тогучинскому району Новосибирской области в отношении молодой женщины возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ, максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до одного года. Всего с начала нынешнего года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области было возбуждено 564 уголовных дела в отношении безответственных родителей за неуплату алиментов.
Между тем, тогучинская алиментщица по всем параметрам подходит под категорию «идеального» неплательщика — она входит в возрастную категорию от 18 до 30 лет (13% от общего числа алименщиков). И именно в этой категории неработающих женщин — большинство. «В группе мам и пап от 18 до 30 лет неработающих мам значительно больше, чем отцов. Многие из них лишены родительских прав и ведут асоциальный образ жизни. Только у каждой третьей матери есть постоянное место работы, в то время как с зарплаты каждого второго папы удерживаются денежные средства на содержание несовершеннолетних детей», — рассказали VN.ru в УФССП по региону.
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