ТОП-10 необычных товаров, которые продают в интернете

1. Убегающий будильник

Если хотите его выключить, сначала догоните. Так и проснешься ненароком.

2. Напольные весы «Хорошего человека должно быть много»

Взвесился и успокоился: ты хороший человек.

3. Сувенирное мыло с презервативом внутри

Ну что тут скажешь? Гигиена.

4. Маисовый полоз

Две змеиные особи длиной 25 и 70 сантиметров. Цена, похоже, за метраж — 1 800 и 3 500 рублей соответственно.

5. Домашний холодильник для шуб Главное, не перепутайте, когда ночью пойдете за едой. А то и моли не надо.

6. Журнал «Крокодил», № 14, вышедший в мае 1991 года и посвященный Булгакову

Тираж журнала почти 2,5 миллиона экземпляров, но хозяин 16-страничного выпуска просит 500 рублей. Молодец!

7. Коллекция моделей машин в масштабе 1:43. Цена — 999 тысяч рублей

Вот так, всего за миллион, можно стать владельцем автомобилей почти всех марок!

8. Копия головы Джейсона Стейтема в масштабе 1:6 Ну ладно бы сам Джейсон, да в натуральную величину…

9. Шапка для девушки, которая поздно возвращается домой

Ух, надела — и сама испугалась.

10. Селфи-палка с ложкой

Фотография, как я ем завтрак, обед, ужин, — на память.