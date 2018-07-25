ТОП-10 необычных товаров, которые продают в интернете 

1. Убегающий будильник
Если хотите его выключить, сначала догоните. Так и проснешься ненароком.
2. Напольные весы «Хорошего человека должно быть много»
Взвесился и успокоился: ты хороший человек.
3. Сувенирное мыло с презервативом внутри
Ну что тут скажешь? Гигиена.
4. Маисовый полоз
Две змеиные особи длиной 25 и 70 сантиметров. Цена, похоже, за метраж — 1 800 и 3 500 рублей соответственно.
5. Домашний холодильник для шуб Главное, не перепутайте, когда ночью пойдете за едой. А то и моли не надо.
6. Журнал «Крокодил», № 14, вышедший в мае 1991 года и посвященный Булгакову
Тираж журнала почти 2,5 миллиона экземпляров, но хозяин 16-страничного выпуска просит 500 рублей. Молодец!
7. Коллекция моделей машин в масштабе 1:43. Цена — 999 тысяч рублей
Вот так, всего за миллион, можно стать владельцем автомобилей почти всех марок!
8. Копия головы Джейсона Стейтема в масштабе 1:6 Ну ладно бы сам Джейсон, да в натуральную величину…
9. Шапка для девушки, которая поздно возвращается домой
Ух, надела — и сама испугалась.
10. Селфи-палка с ложкой
Фотография, как я ем завтрак, обед, ужин, — на память.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №30 от 25 июля 2018 года